Μήλος και Χαλκιδική: Ποιες παραλίες είναι στο top 15 της Ευρώπης

Ποιες ελληνικές παραλίες ψηφίστηκαν από χιλιάδες ταξιδιώτες ως κορυφαίες για το 2023!

Στο top 15 των ευρωπαϊκών παραλιών ψηφίστηκε η Συκιά στη Μήλο (11η θέση), σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα για την προώθηση του τουρισμού στην Ευρώπη, European Best Destinations που παρουσίασε τις κορυφαίες παραλίες για το 2023, από την Πορτογαλία και την Ισπανία μέχρι την Ιταλία και την Ελλάδα.

Από άγριας ομορφιάς, «κρυφούς» κολπίσκους μέχρι δημοφιλείς χρυσαφένιες αμμουδιές και από παραλίες για ρομαντικές αποδράσεις, οικογενειακές εξορμήσεις ή μοναχικούς ταξιδιώτες, οι επιλογές του European Best Destinations έχουν κάτι για όλους. Η Μήλος, μέσω της Συκιάς, ήταν μαζί με το Κριαρίτσι στη Σιθωνία Χαλκιδικής (12η θέση) οι μόνες ελληνικές διακρίσεις που ψηφίστηκαν από χιλιάδες ταξιδιώτες.

Ωστόσο, ακόμα και διεθνή Μέσα Ενημέρωσης εκθειάζουν τις παραλίες της Μήλου, όπως το TravelDudes που σε άρθρο του αναφέρεται εκτενώς στις παραλίες Σαρακίνικο, Παπαφράγκας, Κλέφτικο, Τσιγκράδο, Φυροπόταμος, Φυριπλάκα, Αλογόμαντρα και Λαγκάδα καθώς και στα ψαροχώρια του νησιού (Πλάκα,Κλιμα,Μανδράκια,Αγιος Κωνσταντίνος,Αδάμαντας).

Το συγκεκριμένο Μέσο (https://traveldudes.com/fishing-villages-beaches-in-milos/#) από το 2004 παρέχει συμβουλές και εμπειρίες ταξιδιωτών βασιζόμενες στις προσωπικές τους εμπερίες.

Παράλληλα, η ισπανική έκδοση του National Geographic τοποθετεί το Σαρακινικό της Μήλου στις καλύτερες παραλίες στην Ευρώπη (https://viajes.nationalgeographic.com.es/a/mejores-playas-europa_12973).

