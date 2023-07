Κοινωνία

Φωτιές σε Αττική, Λουτράκι και Ρόδο: στην μάχη και οι ένοπλες δυνάμεις (εικόνες)

Οι ένοπλες δυνάμεις συνδράμουν στα μεγάλα μέτωπα των πυρκαγιών που πλήττουν την χώρα.

Με εναέρια μέσα και ομάδες «Δευκαλίωνα» και «Ξενοκράτη» συμμετείχαν οι Ένοπλες Δυνάμεις στα μέτωπα των πυρκαγιών σε Κουβαρά, Λουτράκι, Δερβενοχώρια Βοιωτίας και Έμπωνα Ρόδου.

Συγκεκριμένα, στην ευρύτερη περιοχή Σαρωνίδας-Κουβαρά επιχειρούν 50 άτομα του σχεδίου «Ξενοκράτης», δύο ομάδες «Δευκαλίων» με 22 άτομα συνολικά καθώς και ένα ασθενοφόρο.

Για το μέτωπο στο Λουτράκι, διατίθενται δύο προωθητές γαιών, μια ομάδα «Δευκαλίων» με 11 άτομα, μια ομάδα «Ξενοκράτης» με 8 άτομα.

Στα Δερβενοχώρια επιχειρούν 6 προωθητές γαιών, δύο λεωφορεία, οκτώ οχήματα γενικής χρήσης και δύο ομάδες «Δευκαλίων» με 22 άτομα συνολικά.

Στον Έμπωνα Ρόδου επιχειρεί ένα ελικόπτερο Chinook, δύο προωθητές γαιών, ένας ισοπεδωτής γαιών, ένας εκσκαφέας, δύο ανατρεπόμενα οχήματα, δύο πυροσβεστικά καθώς και δύο ρυμουλκά οχήματα.

Επιπρόσθετα έξι αεροσκάφη CL-215, τέσσερα CL-415, 16 PZL και 3 ελικόπτερα Chinook επιχειρούν σε Κουβαρά-Σαρωνίδα, Δερβενοχώρια και Λουτράκι, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.

Το σύνολο των μέσων-μηχανημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων, εξακολουθεί να βρίσκεται σε ετοιμότητα για διάθεση, κατόπιν οδηγιών της Πολιτικής Προστασίας.

Επιπλέον, στον τομέα της χερσαίας επιτήρησης, σε όλη την επικράτεια έχει προγραμματιστεί για σήμερα η εκπομπή 82 περιπόλων και η στελέχωση τεσσάρων πυροφυλακίων, με την εμπλοκή συνολικά 470 ατόμων με 235 οχήματα.

