Missing alert: τραγικό τέλος για 48χρονο αγνοούμενο

Που και πως εντοπίστηκε ο 48χρονος αγνοούμενος Η ανακοίνωση από "Το Χαμόγελο του Παιδιού".

Τραγικό είναι το τέλος στην αναζήτηση του Γιουράσιτς Ράντοβαν, από την περιοχή του Πειραιά καθώς εντοπίστηκε νεκρός στην Σέριφο.

Στην ανακοίνωση από "Το Χαμόγελο του Παιδιού" αναφέρεται μεταξύ άλλων:

"Η σορός του άτυχου άνδρα εντοπίστηκε στις 04-06-2023 στη θαλάσσια περιοχή της νήσου Σερίφου.

Σήμερα, 19/07/2023, έγινε η ταυτοποίηση και διαπιστώθηκε πως πρόκειται για τον Γιουράσιτς Ράντοβαν, ενώ τα αίτια του θανάτου του διερευνώνται από τις Αρχές.

Να υπενθυμίσουμε ότι ο Γιουράσιτς Ράντοβαν, 44 ετών, εξαφανίστηκε στις 29/05/2023 από την περιοχή του Πειραιά. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του Γιουράσιτς Ράντοβαν στις 31/05/2023 και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικου, κατόπιν αιτήματος των οικείων του, καθώς συνέτρεχαν λόγοι οι οποίοι έθεταν τη ζωή του σε κίνδυνο. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» εκφράζει τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια Γιουράσιτς Ράντοβαν που έχασε άδικα έναν δικό τους άνθρωπο."

