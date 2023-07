Life

Φωτιές - Καύσωνας: “Λουκέτο” στα πάρκα της Περιφέρειας Αττικής

Ποια πάρκα δεν θα είναι προσπελάσιμα για το κοινό και μέχρι πότε. Ποιες πολιτιστικές εκδηλώσεις και παραστάσεις αναβάλλονται.

Με αφορμή τις μετεωρολογικές προβλέψεις, τις συστάσεις των ειδικών σε περιπτώσεις επικράτησης πολύ υψηλών θερμοκρασιών, αλλά και του επιπέδου επικινδυνότητας πυρκαγιάς στην Αττική να φθάνει ακόμα και το 4, με εντολή του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη, για προληπτικούς λόγους «αποφυγής απώλειας ανθρώπινης ζωής και κακόβουλων ενεργειών, όλα τα πάρκα και τα άλση αρμοδιότητας της Περιφέρειας θα παραμείνουν κλειστά», αναφέρει ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττικής.

Ειδικότερα, όπως σημειώνεται «από σήμερα και για όσο επικρατήσουν υψηλές θερμοκρασίες, κλειστά θα παραμείνουν, το Πάρκο Τρίτση, το Πεδίον του Άρεως, ο Λόφος Φινοπούλου και το Αττικό Άλσος.

Για τους ίδιους λόγους, αναβάλλονται και οι πολιτιστικές εκδηλώσεις της Περιφέρειας που έχουν προγραμματιστεί για σήμερα και τις επόμενες ημέρες στο θέατρο του Αττικού Άλσους, «Κατίνα Παξινού» και στο θέατρο του πάρκου Τρίτση».

