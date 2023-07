Κοινωνία

Φωτιές σε Αττική, Ρόδο, Λακωνία: ολονύχτια μάχη στην “πύρινη κόλαση” (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνεχίζεται η άνιση μάχη με την λαίλαπα φωτιάς σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Αναγκαστική προσγείωση έκανε πυροσβεστικό ελικόπτερο. Τα σημεία με τα σοβαρότερα μέτωπα.

-

Δύσκολη αναμένεται και η σημερινή νύχτα στα μέτωπα των πυρκαγιών στα Δερβενοχώρια, Ρόδο και Λακωνία.

Βορειοανατολικά στα όρια του οικισμού Στεφάνη, δυτικά στα όρια των περιοχών Πάνακτο, Πουρνάρι και Πανόραμα καθώς και νότια πλησίον της περιοχής Γοργοεπηκόου και Βλυχάδα, εντοπίζονται τα ενεργά μέτωπα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στα Δερβενοχώρια και εξελίσσεται στη Δυτική Αττική, όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιπύραρχος, Γιάννης Αρτοποιός, σε έκτακτη ενημέρωση. «Για την αντιμετώπισή τους επιχειρούν ισχυρότατες πυροσβεστικές δυνάμεις. Όλες οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας επιχειρούν αδιάλειπτα στο πεδίο πάντα με πρώτη προτεραιότητα τη διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής αλλά και την προστασία των κρίσιμων δημόσιων υποδομών ζωτικής σημασίας και της ιδιωτικής περιουσίας των συμπολιτών μας», σημείωσε ο κ. Αρτοποιός.

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι υπάρχουσες εστίες στις κατοικημένες περιοχές συνεχίζουν να επιχειρούν οχήματα και στελέχη της πυροσβεστικής ενώ περιοδικά στη Δυτική Αττική και στην ευρύτερη περιοχή του Λουτρακίου επιχειρούσαν 9 αεροσκάφη και 12 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για τον εναέριο συντονισμό καθώς και 4 αεροσκάφη 2 από τη Γαλλία και 2 από την Ιταλία.

Στη θαλάσσια περιοχή πλησίον της ακτογραμμής των Αγίων Θεοδώρων περιπολεί πλοίο του πυροσβεστικού σώματος, με την εικόνα της πυρκαγιάς στο Λουτράκι να είναι σε καλύτερη κατάσταση.

Στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Ρόδο και εξελίσσεται στο κεντρικό δασικό οικοσύστημα του νησιού επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και από αέρος μέχρι την δύση του ηλίου 5 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα.

Μεγάλη φωτιά στην Λακώνια: Αναγκαστική προσγείωση ελικοπτέρου ERRICSON

Μαίνεται η πυρκαγιά στην Λακωνία που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά κατευθύνεται από το Λυκοβουνό προς το Δαφνί. Μάλιστα έφτασε στα 500 μέτρα από τα πρώτα σπίτια που βρίσκονται στις παρυφές του χωριού.

Ακόμη, ένα ελικόπτερο ERICKSON που επιχειρούσε στη φωτιά στη Λακωνία. πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο που βρίσκεται στο Πυρί Σπάρτης λόγω μηχανικής βλάβης. Το πλήρωμα είναι καλά στην υγεία του.

Ρόδος: Να κηρυχθούν τρεις δημοτικές ενότητες σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης

Με κατεπείγον αίτημά τους, με αριθ. πρωτ. 98473/759 προς την γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος και ο δήμαρχος Ρόδου, Αντώνης Καμπουράκης, ζητούν να κηρυχθούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, τρεις δημοτικές ενότητες του δήμου Ρόδου, για την αντιμετώπιση της εξαιρετικά κρίσιμης κατάστασης που έχει διαμορφωθεί, εξαιτίας της εκδήλωσης ισχυρών πυρκαγιών από χθες, οι οποίες συνεχίζονται.



Το αίτημα αφορά τις δημοτικές ενότητες Καμείρου, Ατταβύρου και Λινδίων του δήμου Ρόδου.





Στο κατεπείγον αίτημα επισημαίνεται ότι λόγω της εκδήλωσης ισχυρών πυρκαγιών σε περιοχές του δήμου Ρόδου, οι οποίες εκδηλώθηκαν κατά την 18η Ιουλίου 2023 και συνεχίζονται, έχει δημιουργηθεί εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, για την αντιμετώπιση της οποίας απαιτείται ειδικός συντονισμός και κινητοποίηση δυναμικού και μέσων επιπλέον του διατιθέμενου υπό κανονικές συνθήκες, και ως εκ τούτου, ζητείται να κηρυχθούν οι τρεις δημοτικές ενότητες, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα σήμερα το απόγευμα, στον πυροσβεστικό σταθμό Απολλώνων, έγινε η σύγκληση Έκτακτου Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) της περιφερειακής ενότητας Δωδεκανήσου, υπό την προεδρία του περιφερειάρχη, Γιώργου Χατζημάρκου, με την συμμετοχή εκπροσώπων όλων των φορέων που συγκροτούν το ΣΟΠΠ, για τον συντονισμό και τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης και αποκατάστασης των συνεπειών της δασικής πυρκαγιάς.

Τραυμετισμοί πυροσβεστών

Η μάχη με τις φλόγες συνεχίζεται για τρίτη ημέρα στα πύρινα μέτωπα της Αττικής με εκατοντάδες πυροσβέστες να δίνουν αγώνα για την κατάσβεσή τους.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την πυροσβεστική, έχουν πραγματοποιηθεί 29 διακομιδές πολιτών από το ΕΚΑΒ που χρειάστηκαν βοήθεια μεταξύ αυτών 3 πυροσβέστες και ένας αστυνομικός σε περιοχές της Σαρωνίδας, του Λουτρακίου, των Δερβενοχωρίων, της Μαγούλας και της Μάνδρας. Επιπρόσθετα με οχήματα του Πυροσβεστικού Σώματος μεταφέρθηκαν 23 πυροσβέστες με αναπνευστικά προβλήματα από την περιοχή Στεφάνη στο Θριάσιο νοσοκομείο και ακόμη 3 υπέστησαν τραυματισμούς και ελαφριά εγκαύματα.

Ακόμη, από "θαύμα" γλίτωσαν πυροσβέστες στην μάχη με τις φλόγες στην Δυτική Αττική.





Ειδήσεις σήμερα:

Τέμπη: fake news ότι πέθανε ο Γεράσιμος, ο μόνος επιζών του πρώτου βαγονιού

Δίκη Πισπιρίγκου - Ράικος για κεταμίνη: Ζούσε η Τζωρτζίνα όταν χορηγήθηκε η ουσία

Καύσωνας “Cleon” - Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Έως 44 βαθμούς η θερμοκρασία