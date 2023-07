Πολιτική

Ψήφος αποδήμων - Κεραμέως: άρση περιορισμών και περισσότερα εκλογικά τμήματα (βίντεο)

Τι είπε στον ΑΝΤ1 για υπό επεξεργασία ρύθμιση σχετικά με εκλογείς που εργάζονται για σεζόν σε άλλες περιοχές από εκείνες όπου έχουν τα δικαιώματα τους. Τι αλλάξει στην επιλογή διοικήσεων σε 522 φορείς του Δημοσίου.

Για το νομοσχέδιο που αίρει μια σειρά περιορισμών για την ψήφο των απόδημων Ελλήνων μίλησε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» η Νίκη Κεραμέως.

Η Υπ. Εσωτερικών είπε ότι στην αρχική ρύθμιση υπήρχαν μια σειρά από περιορισμούς που με τις νέες διατάξεις αίρονται, γεγονός που θα επιτρέψει σε όποιον είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους, με μια απλή δήλωση, να αναφέρει σε ποια χώρα και ποια πόλη επιθυμεί να ψηφίσει και να του παρέχεται αυτή η δυνατότητα.

Όπως εξήγησε η κ. Κεραμέως, αυτό θα οδηγήσει σε αύξηση του αριθμού όσων απόδημων Ελλήνων ψηφίζουν στις εκλογές και επομένως και στην ανάλογη αύξηση του αριθμού των εκλογικών τμημάτων που θα λειτουργούν, διευκολύνοντας έτσι τους εκλογείς, που στις πρόσφατες εκλογές καλούνταν ακόμη και να διανύσουν εκατοντάδες χιλιόμετρα για να μπορέσουν να ασκήσουν το εκλογικό δικαίωμα τους.

Η Υπ. Εσωτερικών είπε ακόμη ότι η Κυβέρνηση επεξεργάζεται ρύθμιση για να μπορούν να ψηφίσουν στις εθνικές εκλογές τουλάχιστον, όσοι είναι εσωτερικοί μετανάστες για λίγους μήνες και δουλεύουν για σεζόν κυρίως σε τουριστικές επιχειρήσεις, μακριά από τον τόπο όπου έχουν τα εκλογικά δικαιώματα τους.

Η Νίκη Κεραμέως σημείωσε ότι με νέο νομοσχέδιο που θα αφορά και τις δοκήσεις σε 522 φορείς του Δημοσίου, θα υιοθετηθούν νέα κριτήρια επιλογής τους, ενδεχομένως και μια γραπτή εξέταση για πρώτη φορά και θα αξιολογούνται στο μέσον της θητείας τους και αν δεν ικανοποιεί η απόδοση τους θα υπάρχει αντικατάσταση τους

Βουλή: Στην Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης η συζήτηση του νομοσχεδίου για την ψήφο των αποδήμων

Με τις τοποθετήσεις των εισηγητών και των ειδικών αγορητών των κομμάτων αρχίζει η επί της αρχής συζήτηση του σχεδίου νόμου του υπουργείου Εσωτερικών «Άρση των περιορισμών για την εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εκλογέων εξωτερικού» στην αρμόδια Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής.

Το νομοσχέδιο, που αποτελείται από δύο άρθρα, είναι το πρώτο που κατέθεσε η κυβέρνηση, όπως είχε προαναγγείλει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Για την ψήφισή του, σύμφωνα με την συνταγματική διάταξη (Σ.51 παρ.4), απαιτείται να λάβει τουλάχιστον 200 θετικές ψήφους στην Ολομέλεια.

Το σχέδιο νόμου αποτελεί τροποποίηση των άρθρων 2 και 4 του Ν. 4648/2019 και ουσιαστικά αίρει τις περιοριστικές προϋποθέσεις που είχαν τεθεί σχετικά με το δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές των Ελλήνων του εξωτερικού από τον τόπο κατοικίας τους. Ειδικότερα, με τις διατάξεις του νομοσχεδίου προβλέπεται ότι:

Οι εκλογείς που επιθυμούν να διευκολυνθούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα θα εγγράφονται με δική τους μέριμνα στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού.

Η εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού γίνεται οποτεδήποτε με αίτηση του ενδιαφερομένου σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 4 του Ν. 4648/2019.

Αντιστοίχως και η τροποποίηση σε ό,τι αφορά τη διεύθυνση κατοικίας, η αναστολή ή η ακύρωση της αίτησης εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού.

Η αποδοχή ή η απόρριψη της αίτησης γίνονται με απόφαση της Διεύθυνσης Εκλογών του υπουργείου Εσωτερικών.

Εφεξής, κατά την αίτησή του, ο εκλογέας συμπληρώνει τα στοιχεία του και προσδιορίζει την εκτός επικράτειας περιφέρεια δικαιοδοσίας διπλωματικής ή προξενικής Αρχής, στην οποία επιθυμεί να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα.

Η αίτηση εγγραφής οριστικοποιείται με απόφαση της Διεύθυνσης Εκλογών του υπουργείου Εσωτερικών.

Η αίτηση μεταβολής και αναστολής ή διαγραφής θα γίνεται αμέσως οριστική.

Καταργούνται οι προϋποθέσεις εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ψηφοφόρων εξωτερικού και της εφαρμογής των περιορισμών εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους στις εκλογές για την ανάδειξη μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως και η εξουσιοδότηση του υπουργείου Εσωτερικών για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών ή την άντληση των απαιτούμενων πληροφοριών από τις βάσεις δεδομένων του Ελληνικού Δημοσίου που προβλέπονταν στον Ν. 4648/2019.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής, η συζήτηση και ψήφιση του νομοσχεδίου στην αρμόδια Επιτροπή θα ολοκληρωθεί αύριο, Παρασκευή 21 Ιουλίου, προκειμένου να εισαχθεί τη Δευτέρα 24 και την Τρίτη 25 Ιουλίου για συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια. Κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου στην Ολομέλεια αναμένονται και οι τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών.

