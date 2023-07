Κοινωνία

Ρατσιστική επίθεση: Εργοδότης ξυλοκόπησε ντελιβερά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

43χρονος εργοδότης έβρισε διανομέα, τον χτύπησε και διέλυσε το μηχανάκι του.

-

Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, απογευματινές ώρες της 19-7-2023, από αστυνομικούς του Τμήματος Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, 43χρονος ημεδαπός για σωματικές βλάβες, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, εξύβριση και απειλή, εγκλήματα που τελέστηκαν με ρατσιστικά χαρακτηριστικά.

Ειδικότερα, ο 43χρονος ημεδαπός ιδιοκτήτης επιχείρησης υγειονομικού ενδιαφέροντος, νυχτερινές ώρες της 18-7-2023, εξύβρισε με ρατσιστικές φράσεις αλλοδαπό που εργάζεται ως διανομέας στο κατάστημα του, θίγοντας την εθνική καταγωγή του, με αφορμή παρεξήγηση στο πλαίσιο της εργασίας.

Έπειτα του επιτέθηκε με χτυπήματα στο πρόσωπο και με ρίψη γυάλινων αντικειμένων.

Κατά την απομάκρυνση του αλλοδαπού από το σημείο της επίθεσης, ο επιτιθέμενος επιβαίνοντας στο όχημα του τύπου τζιπ, διήλθε πάνω από το δίκυκλο κατοχής του παθόντος, προκαλώντας του φθορές, ενώ απηύθυνε εκ νέου υβριστικές εκφράσεις και απειλές με ρατσιστικά χαρακτηριστικά.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.

Ειδήσεις σήμερα:

Ρωσία - Δολοφονία 15χρονης: την βίασαν, της έριξαν καυστικό υγρό και την πέταξαν σε γραμμές τρένου (εικόνες)

Καύσωνας: “Καμίνι” έως την Κυριακή - Νέα θερμική έξαρση από Τρίτη

Φορολογικές δηλώσεις: μήνυμα σε φορολογούμενους και λογιστές