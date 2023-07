Κοινωνία

Φωτιά στην Μάνδρα: συνεχείς αναζωπυρώσεις και εκκενώσεις οικισμών

Μεγάλη μάχη των πυροσβεστών για να καταστείλουν τις αναζωπυρώσεις. Σε ποιες περιοχές ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος.

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τετάρτης για αναζυπύρωση στην πυρκαγιά της Δυτικής Αττικής,

Μπορεί η φωτιά στην Δυτική Αττική να βρίσκεται σε ύφεση, όμως δυχνεραίνουν το έργο των πυροσβεστών οι αναζωπυρώσεις σε σημεία.

Το απόγευμα της Πέμπτης, μεγάλη αναζωπύρωση έχει μεταξύ Μάνδρας και Μεγάρων με την κινητοποίηση να είναι μεγάλη.

Οι αναζωπυρώσεις είναι στη θέση Καραούλι, στο Μελετάκι και στην Αγία Σωτήρα της Μάνδρας.

Στην Αγία Σωτήρα η κατάσταση είναι δύσκολη με τις φλόγες να απειλούν σπίτια. Η φωτιά μεταφέρεται γρήγορα από το ένα σημείο στο άλλο.

Λόγω εκδήλωσης πυρκαγιάς, η Αστυνομία προχώρησε στη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη παλιά εθνική οδό Αθηνών-Θηβών απο το ύψος του πρατηρίου υγρών καυσίμων Cyclon μέχρι τα Βίλια και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Η κινητοποίηση των επίγειων και εναέριων δυνάμεων στην περιοή της Δυτικής Αττικής είναι μεγάλη, καθώς επιχειρούν 250 πυροσβέστες ενώ από αέρος γίνονται ρίψεις από εννέα αεροσκάφη και εννέα ελικόπτερα.

Μήνυμα 112 για εκκένωση 4 περιοχών

Με μήνυμά του το 112 κάλεσε σε εκκένωση τεσσάρων περιοχών. Συγκεκριμένα καλεί όσους βρίσκονται σε Άγια Σωτήρα, Παλαιοκούνδουρα, Πανόραμα Μάνδρας και Παλαιοχώρι να εκκενώσουν προς Οινόη.

Αποκαρδιώτικές είναι οι εικόνες καταστροφής στην περιοχή μετά το πέρασμα της πυρκαγιάς.

