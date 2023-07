Οικονομία

ΑΔΕΔΥ: Στάση εργασίας στο Δημόσιο

Η ΑΔΕΔΥ προκήρυξε νέα στάση εργασίας. Οι 7 μισθολογικές διεκδικήσεις.

Η κατάθεση του νομοσχεδίου «Ενίσχυση του εισοδήματος των μισθωτών, των νέων, της οικογένειας και της εργασίας – συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις» και η αναμενόμενη ψήφισή του την επόμενη βδομάδα από τη Βουλή, οδήγησαν την ΑΔΕΔΥ στη λήψη απόφασης για κινητοποίηση.

Συγκεκριμένα προκήρυξε πανελλαδική στάση εργασίας την Τετάρτη 26 Ιουλίου 2023 (μέρα ψήφισης του νομοσχεδίου) από τις 11.00πμ μέχρι τη λήξη του ωραρίου και πραγματοποίηση συγκέντρωσης διαμαρτυρίας την ίδια μέρα στις 11.30πμ στο Υπουργείο Οικονομικών (Νίκης 5-7). Παράλληλα καλεί τα Νομαρχιακά Τμήματά της οργανώσουν αντίστοιχες συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα.

Το διεκδικητικό της πλαίσιο είναι το ακόλουθο:

«Αυξήσεις που να καλύπτουν τον πληθωρισμό τουλάχιστον 10% για όλους τους Δ.Υ.

Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού.

Ξεπάγωμα της διετίας 2016 – 17.

Αφορολόγητο στα 12.000€.

Αύξηση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

Κατάργηση της εισφοράς του 2% υπέρ της ανεργίας.

Γνήσιο ενιαίο μισθολόγιο με πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς των εργαζομένων στο Δημόσιο, μέσα από συλλογική σύμβαση εργασίας – καμία σύνδεση της αξιολόγησης με τη μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη».

