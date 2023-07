Αθλητικά

Παναθηναϊκός: εκτός Ευρώπης οι 4 ανέτοιμοι “πράσινοι”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιους άφησε εκτός αποστολής για τα ματς με την Ντνίπρο ο Γιοβάνοβιτς, που παίρνει μαζί του 6 Έλληνες και 17 ξένους παίκτες.

-

Ο Παναθηναϊκός δήλωσε το βράδυ της Πέμπτης (20/7) στην UEFA την ευρωπαϊκή λίστα του για τους δύο αγώνες με την Ντνίπρο στον β’ προκριματικό γύρο του Champions League (25/7 - 1/8), συμπεριλαμβάνοντας συνολικά 23 παίκτες.

Σ’ αυτή δεν συμπεριλήφθηκαν οι Ζέκα Ροντρίγκες, Αϊτόρ Κανταλαπιέδρα, Άνταμ Τσέριν και Κρίστιαν Γκάνεα, με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να παίρνει 17 ξένους και 6 γηγενείς παίκτες για την πρώτη σειρά αγώνων με την ουκρανική ομάδα.

Ο Σέρβος τεχνικός έκρινε πως οι Ζέκα και Αϊτόρ είναι ακόμη ανέτοιμοι έπειτα απ’ την επάνοδό τους σε φουλ δράση μετά τις επεμβάσεις που έκαναν προ 8 μηνών στους χιαστούς και δεν «μπήκαν» στην πρώτη ευρωπαϊκή λίστα της σεζόν.

Ο Τσέριν ταλαιπωρείται από τις αρχές Ιουλίου από οστικό οίδημα στο πόδι και δεν θα ήταν σε θέση να βοηθήσει το «τριφύλλι» σ’ αυτά τα ματς, ενώ ο Γκάνεα δεν είναι ακόμη σε κατάσταση για να προσφέρει τις υπηρεσίες του, ακολουθώντας κομμάτια της προπόνησης, μετά την περιπέτεια που πέρασε απ’ τα «κατάλοιπα» του Covid.

Στον αντίποδα συμπεριλήφθηκαν στη λίστα τα δύο τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα των «πράσινων», ο Τόνι Βιλένα και ο Τιν Γεντβάι.

Αναλυτικά τη λίστα για τα ματς με την Ντνίπρο συγκροτούν οι εξής παίκτες:.

TΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ: Μπρινιόλι, Λοντίγκιν, Ξενόπουλος

ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ: Κώτσιρας, Βαγιαννίδης, Σένκεφελντ, Μάγκνουσον, Γεντβάι, Σιδεράς, Χουάνκαρ, Μλαντένοβιτς.

ΜΕΣΟΙ: Ρουμπέν, Κλεϊνχέισλερ, Τσόκαϊ, Βιλένα, Μπερνάρ, Τζούριτσιτς, Βέρμπιτς, Παλάσιος, Μαντσίνι.

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ: Σπόραρ, Ιωαννίδης, Γερεμέγεφ.

Ο Παναθηναϊκός έχει δικαίωμα δύο αλλαγών στη συγκεκριμένη λίστα έως και τα μεσάνυχτα της Δευτέρας (24/7), δηλαδή πριν απ’ το πρώτο ματς με την Ντνίπρο, ενώ στις επόμενες προκριματικές σειρές μπορεί να αλλάξει εκ νέου, όπως επιθυμεί τη σύνθεση της ευρώ-λίστας.