Γυναικοκτονία - Αυλίδα: “Την σκότωσα γιατί δεν πέρναγα καλά μαζί της”

Εκτέλεσε την σύζυγο του, ενώ βρισκόταν στο μπαλκόνι του σπιτιού τους. Σοκ προκαλεί η κυνική ομολογία του δράστη.

«Δεν πέρναγα καλά μαζί της. Υπήρχαν θέματα και τελικά έφθασε ο κόμπος στο χτένι». Με αυτά τα λόγια προσπάθησε να δικαιολογήσει την πράξη του ο 88χρονος που συνελήφθη για τη δολοφονία της 84χρονης συζύγου του στη Χαλκίδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr από αστυνομικές πηγές, ο ηλικιωμένος δεν έδωσε σαφείς εξηγήσεις ως προς το κίνητρο της δολοφονίας, παρά δήλωσε πως μεταξύ αυτού και της συζύγου του υπήρχαν προβλήματα που τελικά τον οδήγησαν στο έγκλημα.

Η τραγική ιστορία εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης σε περιοχή της Χαλκίδας όταν ο 88χρονος πήρε τη κυνηγετική του καραμπίνα και πυροβόλησε στο κεφάλι την 84χρονη, τραυματίζοντάς την θανάσιμα, ενώ βρισκόταν στο μπαλκόνι του σπιτιού τους.

Την γυναίκα βρήκε νεκρή, με πεσμένο το κεφάλι της σε ένα τραπέζι ο γιός του ζευγαριού.

Στο σημείο έσπευσαν στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. τα οποία εντόπισαν το όπλο του εγκλήματος, το οποίο κατείχε νόμιμα ο δράστης.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο ηλικιωμένος δεν αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα και φέρεται να ενήργησε με καθαρό μυαλό.

