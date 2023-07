Κόσμος

Τέξας: Ζευγάρι βίαζε 18χρονη επί εβδομάδες – Την κρατούσαν όμηρο και δεμένη στο κρεβάτι

Εφιάλτης διαρκείας για το άτυχο κορίτσι, το οποίο απήχθη από το ζευγάρι, που το κρατούσε αλυσοδεμένο στο κρεβάτι και το κακοποιούσε σεξουαλικά για εβδομάδες.

Ένα ζευγάρι από το Τέξας κατηγορείται πως απήγαγε μια 18χρονη γυναίκα, την αλυσόδεσε σε ένα κρεβάτι μέσα στο σπίτι τους και τη βίαζε επί εβδομάδες.

Ο Jose Reyes, 31 ετών, και η Jaqueline Macias, 29 ετών, συνελήφθησαν αφού το φερόμενο ως θύμα κατάφερε να δραπετεύσει από το σπίτι τους στο Χιούστον μέσω ενός παραθύρου το βράδυ της Κυριακής.

Η κοπέλα, είπε στις Αρχές ότι είχε συναντήσει τον άνδρα σε άγνωστη τοποθεσία πριν από περίπου ένα μήνα και ότι την έπεισε να έρθει στο σπίτι του.

«Το όλο σενάριο ανατράπηκε σχεδόν αμέσως καθώς την αιχμαλώτισαν και την κράτησαν σε ένα δωμάτιο για περίπου 30 ημέρες», δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας σε συνέντευξη Τύπου.

«Κάποια στιγμή, αφού ουσιαστικά άρχισαν να την κρατούν παρά τη θέλησή της, άρχισαν να την κακοποιούν σεξουαλικά».

Όταν η 18χρονη κοπέλα κατάλαβε ότι ο Reyes και η Macias είχαν φύγει από το σπίτι τους το βράδυ της Κυριακής, κατάφερε να δραπετεύσει από το παράθυρο, είπαν οι αστυνομικοί.

Μόλις ελευθερώθηκε, το θύμα ξυπόλυτο ζήτησε βοήθεια από τους γείτονες.

«Ήταν σε σύγχυση, μπερδεμένη, όπως θα ήταν ο καθένας, και ήθελε βοήθεια», δήλωσαν οι αρχές.

Οι αστυνομικοί παρατήρησαν αμέσως σημάδια στα χέρια και τα πόδια της που αποδείκνυαν ότι ήταν δεμένη. Η 18χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο χωρίς ωστόσο να γίνουν γνωστές λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας της. Οι φερόμενοι ως απαγωγείς της, είναι γονείς ενός βρέφους συνελήφθησαν όταν επέστρεψαν στο σπίτι τους λίγη ώρα αργότερα.

