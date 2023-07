Κόσμος

Λίβανος: αδέσποτος σκύλος έσωσε μωρό που το είχαν... πετάξει στα σκουπίδια! (εικόνες)

Συγκλονίζει η υπόθεση με το κοριτσάκι που το έριξαν ζωντανό σε κάδο σκουπιδιών. Πώς ο αδέσποτος σκύλος του άσωσε την ζωή.

Οργή και σοκ στον Λίβανο προκαλεί η ιστορία ενός μωρού, που πέταξαν στα σκουπίδια, μέσα σε μία μαύρη πλαστική σακούλα απορριμάτων και έσωσε κατά λάθος, ένας αδέσποτος σκύλος.

Το κοριτσάκι βρέθηκε κοντά σε κτήριο του δήμου στην Τρίπολη, νωρίς το πρωί της Τετάρτης. Σύμφωνα με το thenationalnews.com, τη σακούλα μετέφερε ένας αδέσποτος σκύλος, όταν ένας περαστικός άκουσε το μωρό να κλαίει, όπως μετέδωσαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Το μωρό μεταφέρθηκε στο Ισλαμικό Νοσοκομείο από τον άγνωστο περαστικό και αργότερα μεταφέρθηκε στο Κυβερνητικό Νοσοκομείο της Τρίπολης.

Εικόνες που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν το μωρό, που φαίνεται να είναι περίπου 4 μηνών, να έχει μώλωπες στο πρόσωπο και το σώμα του.

Η υπόθεση έχει συγκλονίσει τη χώρα, ενώ πολλοί προσφέρθηκαν να υιοθετήσουν το μωρό.

Πάντως, τις τελευταίες εβδομάδες, υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις κακοποίησης παιδιών έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας στον Λίβανο.

Την περασμένη εβδομάδα, ένας υπάλληλος παιδικού σταθμού συνελήφθη και το ίδρυμα έκλεισε οριστικά, μετά από βίντεο που τον έδειχναν να κακομεταχειρίζεται βρέφη.





