Δραπετσώνα: Απείλησε με καραμπίνα τον εγγονό του

Η καραμπίνα του ηλικωμένου άνδρα βρέθηκε γεμάτη φυσίγγια. Τι ακριβώς συνέβη τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία ο ηλικιωμένος σήμερα τα ξημερώματα, για αδιευκρίνιστους λόγους για την ώρα – απείλησε τον 36χρονο εγγονό με μια καραμπίνα.

Για το επεισόδιο ενημερώθηκε η αστυνομία και περίπου στις 1.30 τη νύχτα έσπευσε στο σημείο περιπολικό της Άμεσης Δράσης που εντόπισε και συνέλαβε τον ηλικιωμένο.

Παράλληλε εντοπίστηκε και η καραμπίνα που ήταν γεμάτη καθώς και άλλα 26 φυσίγγια.

