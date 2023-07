Κοινωνία

Βουλιαγμένη: Άνδρας φωτογράφιζε κρυφά 18χρονη σε παραλία

Η νεαρή κοπέλα βρισκόταν στην παραλία "Μικρό Καβούρι" και έκανε μπάνιο. Πώς εντόπισαν οι αρχές τον 66χρονο.

Συνελήφθη, χθες το πρωί στη Βουλιαγμένη, από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ, ένας 66χρονος που φωτογράφιζε με το κινητό του μία 18χρονη, χωρίς τη συγκατάθεση της, στην παραλία «Μικρό Καβούρι».

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, τις κινήσεις του 66χρονου αντιλήφθηκε ο πατέρας της νεαρής κοπέλας, ο οποίος ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές.

