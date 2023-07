Πολιτισμός

Πέθανε ο Χρήστος Παππάς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή ο Σπύρος Μπιμπίλας.

-

Έφυγε από την ζωή ο ηθοποιός Χρήστος Παππάς. Ο ηθοποιός ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στον καλλιτεχνικό χώρο και διατηρούσε όλα αυτά τα χρόνια ένα αθόρυβο και χαμηλών τόνων προφίλ.

Τη δυσάρεση είδηση έκανε γνωστή ο Σπύρος Μπιμπίλας μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

«Ακόμα ένας σκληρός αποχαιρετισμός… έφυγε ο Χρήστος μας , ο Χρήστος Παππάς της μεγάλης οικογένειας των ηθοποιών, τόσο ξαφνικά», γράφει ο Σπύρος Μπιμπίλας.

«Ο Χρήστος, που στην νιότη μας κάναμε παρέα για κοινά όνειρα, με γέλια και σχέδια για το μέλλον… Αθόρυβος ηθοποιός με πολύ σοβαρή πορεία κυρίως στο Θέατρο, ένα καλό παιδί μέχρι το τέλος!!! Κόσμησε με την παρουσία του και το ήθος του πολλές παραστάσεις του Εθνικού μας Θεάτρου… Καλό ταξίδι αγαπημένε μας καλόκαρδε και πάντα γελάστε Χρήστο!», καταλήγει στη δημοσίευσή του ο πρόεδρος του ΣΕΗ.

Ο Χρήστος Παππάς είχε συμμετάσχει σε πλήθος θεατρικών παραστάσεων κλασικού και σύγχρονου ρεπερτορίου, μεταξύ των οποίων οι: «Λυσιστράτη» , «Βάτραχοι», «Όρνιθες», «Οιδίπους Τύραννος», «Ορέστεια» και «Όνειρο Καλοκαιρινής Νυκτός».

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιές - Κυριακή: Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς σε 6 Περιφέρειες (χάρτης)

Βύρωνας: Γυναίκα βρέθηκε νεκρή με δαγκωματίες από σκυλιά

Καύσωνας: Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ για τις υψηλές θερμοκρασίες