“Το Πρωινό”: Ο Κούγιας, ο Μπιμπίλας και το πουκάμισο με τους παπαγάλους (βίντεο)

Το αιχμηρό σχόλιο του Αλέξη Κούγια για το ντύσιμο του Σπύρου Μπιμπίλα στην ορκωμοσία της νέας Βουλής και η απάντηση του ηθοποιού και βουλευτή της "Πλεύσης Ελευθερίας".

Ο Αλέξης Κούγιας μίλησε στην κάμερα της εκπομπής "Το Πρωινό", έξω από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο, όπου η δίκη της Ρούλας Πισπιρίγκου συνεχίζεται.

Ο δημοσιογράφος της επομπής του ΑΝΤ1, Γιάννης Μαλλιαρός μεταξύ άλλων, τον ρώτησε για τον Σπύρο Μπιμπίλα και το πουκάμισο που προτίμησε για την ορκωμοσία της νέας Βουλής, πριν από μερικές ημέρες.

Ο ποινικολόγος σχολίασε: «Όπως και στα δικαστήρια, έτσι και στη Βουλή, ανεξαρτήτως του τι έχει κάποιος σαν φιλοσοφία ζωής, πρέπει να υπάρχει ένας προσωπικός αυτοσεβασμός. Αν κάποιοι λίγοι επιλέγουν αυτόν τον χώρο να τον ταυτίσουν με τις συνθήκες της προσωπικής τους ζωής όπου οι ενδυματολογικές τους επιλογές απευθύνονται σε έναν συγκεκριμένο κύκλο, κάνουν λάθος.

Αυτοί λοιπόν που νομίζουν πως θα εντυπωσιάσουν τον κοινωνικό τους κύκλο και κάνοντας το αυτό προσβάλλοντας τη σοβαρότητα της Βουλής κάνουν πολύ μεγάλο λάθος».

