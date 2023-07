Πολιτική

Εκλογές – Βουλή: Η παρακάμερα της ορκωμοσίας (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα «καλά» της φόρεσε σήμερα η Βουλή για την ορκωμοσία των 300. Η κάμερα του ΑΝΤ1 κατέγραψε όσα έγιναν..πίσω από τις κάμερες.

-

Του Θάνου Κλωνόπουλου

Πλήθος φωτογράφων, δημοσιογράφων και φυσικά βουλευτών, υπουργών και των μελών των οικογένειών τους βρέθηκαν σήμερα στη Βουλή, για την ορκωμοσία των 300 βουλευτών που προέκυψαν από τις εκλογές της 25ης Ιουνίου.

Από τις 10:15 «ξεροστάλιαζαν» οι ρεπόρτερ στο περιστύλιο, με την Έλενα Ακρίτα να δείχνει συναδελφικό ενδιαφέρον και να τους ρωτά αν θέλουν νερό.

Μπροστά από τις κάμερες χαμόγελα και ευχές για τη νέα κοινοβουλευτική περίοδο. Με την κάμερα όμως του ΑΝΤ1 καταγράψαμε ότι συνέβη ακριβώς από πίσω...

Ο Γιάννης Τραγάκης, ο πιο παλιός βουλευτής, ήταν από τους πρώτους που κατέφθασαν με συνοδό τον εγγονό του. «Είμαι περήφανος για τον παππού μου», είπε ο νεαρός.

Στο περιστύλιο της Βουλής δημιουργήθηκε κυκλοφοριακό κομφούζιο.

«Πού είναι η γυναίκα μου;», διερωτήθηκε ο Γιάννης Καλιάνος.

Από τη μία τα αυτοκίνητα που μετέφεραν τους βουλευτές από την άλλη από τους ίδιους τους βουλευτές που σταματούσαν για αναμνηστικές φωτογραφίες με τις οικογένειες τους.

Άσπρο και κόκκινο ήταν τα χρώματα που κυριάρχησαν στο κόκκινο χαλί της Βουλής.

Οι γυναίκες που βρέθηκαν στην ορκομωσία εντυπωσιάσαν με τις στυλιστικές τους επιλογές.

Οι συγγενείς με την πρόσκληση στο χέρι, οδηγήθηκαν στα θεωρεία. Τα σκαλιά της Βουλής δυσκόλεψαν τους μικρούς επισκέπτες της...για αυτό και προτίμησαν τις αγκαλιές της μαμάς και του μπαμπά....και μπροστά στα παιδιά οι βουλευτές στάθηκαν στο... ύψος τους.

«Είναι μια ιδιαίτερη ημέρα για εμένα και την οικογένεια μου τους έχω κοντά μου», δήλωσε η Κατερίνα Μονογιού.

Χαμόγελα για τους παλιούς, άγχος για τα πρωτάκια... της Βουλής.

Ο πιο δραστήριος στο περιστύλιο της Βουλής ήταν ο Άδωνις Γεωργιάδης. Ο οποίος μπήκε στη Βουλή, ορκίστηκε, βγήκε μόνος και ξαναμπήκε με την οικογένεια του. Λίγη ώρα αργότερα βγήκε και πάλι για τις αναμνηστικές φωτογραφίες.

Μέσα στη Βουλή σχηματίστηκαν τα γνωστά πηγαδάκια, οι αγκαλιές έδιναν και έπαιρναν και κάποιοι φρόντιζαν με το κινητό τους να απαθανατίζουν κάθε στιγμή.

Kατά την διάρκεια της ορκωμοσίας την παράσταση έκλεψε το κλάμα του γιου του Γιάννη Καλιάνου...

... όπου έκανε και τον πρωθυπουργό να γελάσει με τον βουλευτή μέσω διαδικτύου να ζητάει συγνώμη για την ευχάριστη αναστάτωση που προκάλεσε το παιδί του.

«Σε κάποια στιγμή ένοιωσα λίγο αμήχανα αλλά στη συνέχεια σκέφτηκα ότι ήταν ένα μικρό παιδάκι που έκλαιγε και που σαφώς δεν θα το παρεξηγούσε κανείς», έγραψε ο βουλευτής της ΝΔ.

Στα έδρανα περίμεναν τους βουλευτές τσάντες οι οποίες περιείχαν... «δύο βιβλία και χαρτιά», όπως εξήγησε η Ράνια Θρασκιά.

Ηχηρό μήνυμα για την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία επέλεξε να στείλει ο βουλευτής Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργος Σταμάτης ο οποίος εμφανίστηκε συνοδευόμενος από δύο κυρίες που αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης και έναν σκύλο - οδηγό.

Ειδήσεις σήμερα:

Στην Αθήνα ο Τζορτζ Βέλλα

Εύβοια: Πέταξαν νεκρό ζώο στα σκουπίδια (εικόνες)

Τζιμ Μόρισον: Ο ποιητής που “σημάδεψε” τη ροκ

Gallery