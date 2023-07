Κοινωνία

Γάμος - Μπαλωθιές: Σύλληψη γαμπρού μετά τον τραυματισμό καλεσμένου

Δεν πρόλαβε να χαρεί τον γάμο του ο άνδρας, ο οποίος συνελήφθη για τον τραυματισμό καλεσμένου στον γάμο του απο πυροβολισμό.

Δεν πρόλαβε να χαρεί το γάμο του, ένας 33χρονος σε χωριό του Δήμου Πλατανιά στα Χανιά Κρήτης, καθώς συνελήφθη για υπόθαλψη εγκληματία.

Όλα ξεκίνησαν το απόγευμα της Παρασκευής, όταν σε γάμο που γινόταν σε χωριό του Δήμου Πλατανιά έπεσαν άσκοποι πυροβολισμοί πριν ο γαμπρός φύγει για την εκκλησία για να παντρευτεί.

Μια από τις σφαίρες, σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, «βρήκε» έναν 83χρονο που βρισκόταν στην αυλή του σπιτιού του, ο οποίος τραυματίστηκε στο κεφάλι και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Κισσάμου, για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Την επόμενη ημέρα, και αφού ολοκληρώθηκε ο γάμος, ο 33χρονος γαμπρός έλαβε επίσκεψη από τους αστυνομικούς αλλά και τον εισαγγελέα, οι οποίοι προχώρησαν σε σύλληψη, καθώς δεν έδωσε τα στοιχεία του ατόμου το οποίο ευθυνόταν για τους άσκοπους πυροβολισμούς.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε έρευνα στο σπίτι του, όπου εντοπίστηκε ένα κυνηγετικό όπλο χωρίς την απαραίτητη άδεια.

Η προανάκριση για το περιστατικό διενεργείται από το Α. Τ Πλατανιά