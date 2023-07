Κοινωνία

Πάτρα - Κατάρρευση γέφυρας: οι καταθέσεις για την τραγωδία

Αγωνιώδεις έρευνες στα χαλάσματα, παρότι δεν υπάρχει μαρτυρία για κάποιον αγνοούμενο. Τι ανέφεραν τραυματίες και συλληφθέντες.

Οι άνδρες της ΕΜΑΚ συνεχίζουν το πρωί της Δευτέρας τις έρευνες για τυχόν εγκλωβισμένους στα χαλάσματα της γέφυρας, που κατέρρευσε το μεσημέρι της Κυριακής με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν επιπλέον δώδεκα άτομα.

Οι έρευνες συνεχίζονται παρότι δεν υπάρχει αναφορά από κάποιον ότι αγνοείται συγκεκριμένος άνθρωπος.

Σήμερα οδηγούνται στον εισαγγελέα οι δύο εκ των 4 συλληφθέντων. Αναμένεται να τους ασκηθεί δίωξη για αδικήματα κακουργηματικού χαρακτήρα.

Οι άλλοι δύο συλληφθέντες είναι μεταξύ των τραυματιών και παραμένουν φρουρούμενοι στα νοσοκομεία όπου νοσηλεύονται.

Συγκεκριμένα, στο Νοσοκομείο Ρίου νοσηλεύεται ένας χειριστής και στο νοσοκομείο «Αγιος Ανδρέας» ο εργοδηγός.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της εφημερίδας «Πελοποννήσου», εν τω μεταξύ, οι συλληφθέντες φέρεται να είπαν στους αστυνομικούς ότι η γέφυρα κατέρρευσε ενώ εκτελούσαν εργασίες.

Από την πλευρά τους οι 10 Ρομά τραυματίες φέρεται να κατέθεσαν στην αστυνομία ότι βρίσκονταν στο σημείο προκειμένου να μαζέψουν σίδερα.

H κατάρρευση του τμήματος γέφυρας της περιμετρικής Πατρών έγινε στο 206ο χιλιόμετρο Πατρών- Πύργου με κατεύθυνση προς Πάτρα. Άμεσα μετέβησαν στο σημείο 35 πυροσβέστες με 12 οχήματα, η ομάδα Ίκαρος με μη επανδρωμένα αεροσκάφη καθώς και ειδικά διασωστικά οχήματα της 6ης ΕΜΑΚ με 2 διασωστικούς σκύλους.

Στο συγκεκριμένο τμήμα της γέφυρας είχε απαγορευτεί η κυκλοφορία και ήταν κλειστό με απόφαση της Διεύθυνσης της αστυνομίας Αχαΐας από την Πέμπτη 20 Ιουλίου λόγω εργασιών κατεδάφισης για την ανακατασκευή της κάτω διάβασης.

