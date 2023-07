Οικονομία

Φωτιά σε Αττική - Λουτράκι: 50 σπίτια κρίθηκαν “κόκκινα”

Τι έδειξαν οι αυτοψίες μετά το "σάρωμα' της πυρκαγιάς. Πόσες επιχειρήσεις έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή. Δέσμη 13 μέτρων στήριξης από την Κυβέρνηση.

Συνεχίζεται η καταγραφή των ζημιών από τις πυρκαγιές σε Μάνδρα, Μέγαρα, Σαρωνίδα και Λουτράκι. Συνολικά ζημιές έχουν διαπιστωθεί σε 197 κτίρια, ενώ με κόκκινη σήμανση έχουν εντοπιστεί 50 σπίτια και 2 επιχειρήσεις, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Ο Παύλος Μαρινάκης επεσήμανε ότι στο πλαίσιο των 13 μέτρων στήριξης για τις περιοχές που επλήγησαν από φωτιά, που ήδη έχουν ανακοινωθεί, "Πλην της αρωγής που θα δοθεί από το κράτος για την επανόρθωση των ζημιών και τις αποζημιώσεις, προβλέπεται αναστολή καταβολής φορολογικών υποχρεώσεων, αναστολή διενέργειας πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, τριετής απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ, ρύθμιση και αναστολή ασφαλιστικών εισφορών για τις επιχειρήσεις και αναστολή των συμβάσεων εργασίας και χορήγηση αντίστοιχου επιδόματος, ύψους 534 ευρώ, προς τους εργαζόμενους των πληγεισών επιχειρήσεων".

"Η Κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός θα βρίσκονται στο πλευρό όσων έχασαν την περιουσία τους από τις πυρκαγιές και θα συνεχίσουν να στηρίζουν τους συμπολίτες μας με έκτακτα μέτρα για την επανόρθωση των ζημιών και την αποκατάστασή τους"΄, τόνισε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος.

