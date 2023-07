Υγεία - Περιβάλλον

Πάτρα: “Πάλεψε” να σκοτώσει φίδι και... υπέστη αρτηριακή αιμορραγία

Ο 37χρονος έπιασε το φίδι με το χέρι και άρχισε να το χτυπά με ένα αντικείμενο για να το σκοτώσει.

Απίστευτο περιστατικό στην Πάτρα όπου ένας 37χρονος την ώρα που καθάριζε ξερά χόρτα σε οικόπεδο στην οδό Ακρωτηρίου, ήρθε αντιμέτωπος με ένα φίδι.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, έπιασε το φίδι με το χέρι και άρχισε να το χτυπά με ένα αντικείμενο για να το σκοτώσει.

Όμως, στη διάρκεια της προσπάθειάς του τραυματίστηκε σοβαρά στο χέρι, με αποτέλεσμα να υποστεί αρτηριακή αιμορραγία.

Στο σημείο έφθασε άμεσα διασώστης δικυκλιστής του ΕΚΑΒ, ο οποίος κατάφερε να του σταματήσει την αιμορραγία και στη συνέχεια διακομίστηκε στο Νοσοκομείο.

Ο 37χρονος δεν μπόρεσε να διευκρινίσει αν στη διάρκεια του περιστατικού τον δάγκωσε το φίδι.

Πηγή: tempo24.news

