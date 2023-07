Πολιτική

Ψήφος απόδημων - Βελόπουλος: Υπήρξαν ανοιχτοί σάκκοι στην ψήφο των Ελλήνων στην Γερμανία (βίντεο)

Τι είπε ο Κυριάκος Βελόπουλος για την ψήφο των απόδημων Ελλήνων, τις φωτιές που έχουν ξεσπάσει στη χώρα μας αλλά και τη σχέση Ελλάδας - Τουρκίας.

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, βρέθηκε το πρωί της Τρίτης στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλοκαίρι Μαζί».

Μιλώντας για τη στάση του κόμματός του απέναντι στο νομοσχέδιο για την ψήφο των απόδημων Ελλήνων σημείωσε ότι «το «ΟΧΙ» και οι επιφυλάξεις μας αφορούν τους περιορισμούς στην εκπροσώπηση των ομογενών. Εμείς λέμε «ΟΧΙ» στους περιορισμούς. Συμπλήρωσε ότι «εδώ πρόκειται για κλοπή της ψήφου των ομογενών. Το νομοσχέδιο λέτε ότι αίρει τους περιορισμούς για να ψηφίζουν οι απόδημοι, αλλά η αλήθεια είναι ότι διατηρεί τους βασικούς περιορισμούς. Είναι προφανής η προσπάθεια κλοπής της ψήφου των ομογενών», σημείωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος.

«Εμείς είμαστε υπέρ του να έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι οι ομογενείς μας. Είμαστε υπέρ της αντιπροσώπευσης του εκλογέα άμεσα από τον επιλεγμένο από τον ίδιο αντιπρόσωπό του και όχι να ψηφίζει μόνο κόμμα. Υποστηρίζουμε την καταμέτρηση των ψήφων στα εκλογικά τμήματα του εξωτερικού και όχι στην Αθήνα.» είπε.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης κάλεσε την κυβέρνηση να φροντίσει

να υπάρχει αδιάβλητο στην ψηφοφορία

να γίνει απογραφή των ομογενών

εκκαθάριση καταλόγων

Και συνέχισε: «Θα ψηφίσουμε «παρών», γιατί εμείς θεωρούμε τους ομογενείς πιο Έλληνες από κάποιους άλλους και αγωνιζόμαστε για τον επαναπατρισμό τους.Έχουμε αποδείξεις ότι υπήρξαν ανοιχτοί σάκκοι στην ψήφο των Ελλήνων στην Γερμανία».

Σχετικά με τις φωτιές που έχουν ξεσπάσει στη χώρα μας δήλωσε πως «υπάρχει το πρόγραμμα Αιγίς με βάση το οποίο η κυβέρνηση πήρε 1,7 δις ευρώ για την αντιμετώπιση και πρόληψη πυρκαγιών, που είναι αυτά τα χρήματα λοιπόν να μας πει ο κ. Μητσοτάκης. Μάλιστα, ο Πούτιν πρότεινε 3 αεροσκάφη και η κυβέρνηση τα αρνήθηκε καθώς θέλει να παίρνει αεροσκάφη από το ΝΑΤΟ». Ανέφερε ακόμη πως «απέναντι ακριβώς από το σημείο που έπιασε φωτιά στη Ρόδο είναι χώρος που εξετάζεται η τοποθέτηση ανεμογεννητριών».

Αναφορικά με τις σχέσεις Ελλάδας - Τουρκίας είπε «πως να κοιτάξουμε πρώτα από όλα να τιμωρηθούν οι Τούρκοι για τις παραβιάσεις αλλά και την καταστρατήγηση της Συνθήκης της Λωζάνης και βέβαια να φύγουν από την Κύπρο και τα Κατεχόμενα, στα οποία παρανόμων ετοιμάζονται να ανοίξουν ξενοδοχεία»

Όπως τόνισε «ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ενδοτικός απέναντι στην Τουρκία σε θέματα εθνικής κυριαρχίας»

