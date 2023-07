Κοινωνία

Πτώση Canadair: Θρήνος για τον Χρήστο Μουλά και τον Περικλή Στεφανίδη (εικόνες)

Θλίψη σε όλη την Ελλάδα σκόρπισε ο θάνατος των δύο πιλότων στην συντριβή του αεροπλάνου στην Κάρυστο. Τραγική φιγούρα η έγκυος χήρα του σμηναγού.

Στο πένθος έχει βυθιστεί η οικογένεια του 34χρονου σμηναγού, Χρήστου Μουλά, από τα Χανιά, μαζί με όλη την Ελλάδα που πενθεί για τους δύο πιλότος της Πολεμικής Αεροπορίας που σκοτώθηκαν κατά την πτώση του Canadair

Τραγική φιγούρα η σύζυγος του 34χρονου η οποία υπηρετεί και αυτή στην Πολεμική Αεροπορία και σε λίγους μήνες θα φέρει στη ζωή το παιδί τους. Μόνη της, χωρίς τον αγαπημένο της Χρήστο στο πλάι της.

Συγγενείς και φίλοι του ενός εκ των δύο χειριστών του Canadair που συνετρίβη χθες το μεσημέρι στην Κάρυστο αναμένεται να ταξιδέψουν τις επόμενες ώρες στη γενέτειρα του 34χρονου, στην Κρήτη, προκειμένου να του πουν το τελευταίο αντίο.

«Οι άνθρωποι ζουν ένα δράμα. Τους ξερίζωσαν την καρδιά. Σε τι κατάσταση μπορεί να είναι; Ήταν μια οικογένεια πρότυπο», τονίζει αναφέρει η νονά του πιλότου για την οικογένεια του σμηναγού.

Προσθέτει για εκείνον ότι «Μεγάλωσε στα Χανιά και έφυγε από εκεί όταν πέρασε στην Ικάρων. Αυτό ήθελε, ήταν η πρώτη του επιλογή, ο στόχος του. Περίμενε με τόση αγωνία όταν θα έβγαιναν τα αποτελέσματα για το αν θα πετούσε ή όχι. Ήθελε να πάει στα Canadair, όχι στα πολεμικά. Ήταν το καλύτερο παιδί, με ένα μόνιμο χαμόγελο, ευγενέστατος, να βοηθήσει όπου μπορούσε. Ενα παιδί με τρομερό χιούμορ. Ο, τι και να πω είναι λίγο».

Ο ξάδερφος του κυβερνήτη του αεροσκάφους, Σμηναγού (Ι) Χρήστου Μουλά, Γιώργος Κορνελάκης, συγκλόνισε με την ανάρτησή του για το αδικοχαμένο στέλεχος της Πολεμικής Αεροπορίας

Ανείπωτος είναι ο θρήνος και στην γειτονιά του ανθυποσμηναγού Περικλή Στεφανίδη

Η οικογένεια και οι φίλοι του ενός εκ των δύο χειριστών του Canadair που συνετρίβη στην Κάρυστο πενθεί για την απώλεια του 27χρονου

Τις δυσκολότερες στιγμές που θα μπορούσε να περάσει ένας γονιός ζουν αυτές τις ώρες στην οδό Μοναστηρίου της Θεσσαλονίκης οι συγγενείς του αδικοχαμένου ανθυποσμηναγού Περικλή Στεφανίδη.

Ο πιλότος της Πολεμικής Αεροπορίας, που σκοτώθηκε την ώρα του καθήκοντος ενώ επιχειρούσε μαζί με τον κυβερνήτη Χρήστο Μουλά στο Καναντέρ που συνετρίβη στην πυρκαγιά στην Κάρυστο Εύβοιας, έμενε στο διαμέρισμα της περιοχής του Νέου Σιδηροδρομικού Σταθμού μαζί με τους γονείς του. Υπηρετούσε σε άλλη περιοχή, πήγαινε τακτικά όμως στην Θεσσαλονίκη.

Έξω από την πολυκατοικία βρίσκεται ένα ασθενοφόρο της Πολεμικής Αεροπορίας και στο διαμέρισμα της οικογένειας βρίσκονται ψυχολόγοι για να στηρίξουν τους γονείς και τον μικρότερο αδερφό του Περικλή, οι οποίοι, όπως είναι φυσικό, είναι σε κατάσταση σοκ.

Νωρίτερα κοντά στους γονείς βρέθηκε ένας ιερέας, φίλος της οικογένειας, προκειμένου να τους συμπαρασταθεί και να τους υποστηρίξει.

Σύμφωνα με τον π. Αλέξανδρο Καρακάσης, οι γονείς του πιλότου είναι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, «εξαιρετικά συγκλονισμένοι», ωστόσο, όπως είπε, είναι και «εξαιρετικά υπερήφανοι» για το παιδί τους.

