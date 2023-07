Κόσμος

Ολλανδία: φονική φωτιά σε πλοίο (εικόνες)

Φορτηγό πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες, στα ανοικτά της Ολλανδίας, σημαίνοντας συναγερμό στις Αρχές.

(πηγή εικόνας: Twitter / EMKvissers)

Ναυτικός έχασε τη ζωή του και «πολλοί» άλλοι συνάδελφοί του τραυματίστηκαν όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε φορτηγό πλοίο, το Fremantle Highway, υπό σημαία Παναμά, καθώς έπλεε σε θαλάσσια περιοχή στα ανοικτά των ολλανδικών ακτών, ανακοίνωσε το λιμενικό σώμα της Ολλανδίας.

Εξήγησε πως ενημερώθηκε από το πλήρωμα για την εκδήλωση της φωτιάς περί τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα).

(πηγή εικόνας: Twitter / EMKvissers)

Το πλοίο έχει 23 μέλη πληρώματος, τα οποία απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από το σκάφος.

Δεν έγινε σαφές πόσα έχουν τραυματιστεί· το ολλανδικό λιμενικό έκανε απλά λόγο για «πολλούς» τραυματίες.

Το Fremantle Highway παραμένει ακόμη στις φλόγες περίπου πενήντα χιλιόμετρα από το νησί Άμελαν.

Μετέφερε 2.857 αυτοκίνητα από τη Γερμανία στην Αίγυπτο, τα 25 από τα οποία ήταν ηλεκτρικά. Η μπαταρία ενός από αυτά τα τελευταία προκάλεσε τη φωτιά, δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters εκπρόσωπος της υπηρεσίας.

«Το πλήρωμα προσπάθησε να σβήσει τη φωτιά μόνο του, αλλά δεν τα κατάφερε. Δυστυχώς ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν», ανέφερε νωρίτερα το ολλανδικό λιμενικό.

Σκάφη των ολλανδικών υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων παραμένουν στην περιοχή.

