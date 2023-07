Κοινωνία

Πτώση Canadair στην Κάρυστο - Πιλότοι: “Πάμε για τελευταίο εφοδιασμό και φεύγουμε”

Θλίψη στο Πανελλήνιο σκόρπισε ο θάνατος των δύο πιλότων κατά την συντριβή του πυροσβεστικού αεροπλάνου. Τι φέρεται να είπε ο πυροσβέστης που μίλησε μαζί τους πριν “πετάξουν για πάντα”.

«Είχαμε επικοινωνία μαζί τους, δεν μας ανέφεραν κανένα πρόβλημα στο αεροσκάφος. Μας είπαν είμαστε έτοιμοι να επιχειρήσουμε. Πάμε για τελευταίο εφοδιασμό και φεύγουμε. Λίγα λεπτά αφού μιλήσαμε μάθαμε από τον ασύρματο ότι το αεροσκάφος έπεσε», φέρεται να είπε ο πυροσβέστης που μίλησε με τους πιλότους του Canadair πριν την μοιραία πτώση, στην Κάρυστο.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το Open, ο πυροσβέστης, σε συνομιλία του με δημοσιογράφο σχετικά με την τελευταία επικοινωνία με τους ήρωες – πιλότους, δήλωσε σοκαρισμένος από την τραγωδία, τονίζοντας πως «δεν μπορώ να πιστέψω πως πριν από λίγα λεπτά μιλούσα μαζί τους και έπειτα από 10 λεπτά ακριβώς έμαθα ότι το αεροσκάφος έπεσε».

Από το πρωί της Τετάρτης πραγματοποιείται αυτοψία στο σημείο της πτώσης από την 31η Μοίρα Ειδικών Επιχειρήσεων.

Τα κλιμάκια αναμένεται να παραμείνουν για ημέρες στην περιοχή, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία και διευκρινιστούν τα ακριβή αίτια της συντριβής του Canadair που οδήγησε στον θάνατο των δύο χειριστών του, του Σμηναγού Χρήστου Μουλά και του Ανθυποσμηναγού Περικλή Στεφανίδη.

