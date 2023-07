Κοινωνία

Φωτιά στο Βελεστίνο: Εκκένωση οικισμών - Τραυματίστηκε πυροσβέστης (εικόνα)

Μαίνεται ανεξέλεγκτο το μέτωπο στο Βελεστίνο. Ταυματίστηκε πυροσβέστης στην μάχη με τις φλόγες.

Η φωτιά στον Βόλο καίει με εκκενώσεις να πραγματοποιούνται σε πολλούς οικισμούς.

Στην μάχη με τις φλόγες στο Βελεστίνο όπου μαίνεται το μεγάλο πύρινο μέτωπο, τραυματίστηκε ένας πυροσβέστης, που διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας της περιοχής, με εγκαύματα β' βαθμού στα χέρια και σε άλλα σημεία του σώματος και ενδέχεται να χρειαστεί μεταφορά του σε νοσοκομείο της Αθήνας.

"Η φωτιά στο Βελεστίνο μαίνεται ανεξέλεγκτη, ενώ, ένας πυροσβέστης διακομίσθηκε με εγκαύματα στο νοσοκομείο" τόνισε το απόγευμα της Πέμπτης ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Κώστας Αγοραστός σε δηλώσεις του, σύμφωνα με το magnesianews.gr.

Την εκκένωση του Σέσκλου Βόλου, για προληπτικούς λόγους, αποφάσισε η πυροσβεστική, σύμφωνα με ενημέρωση της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Η εκκένωση αποφασίστηκε καθώς οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή οδηγούν την πυρκαγιά προς τα ανατολικά και κινδυνεύουν κατοικημένες περιοχές.

Στο Σέσκλο βρίσκονται ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες δημιουργούν ζώνες ανάσχεσης της φωτιάς, ώστε αυτή να μην επεκταθεί προς το Σέσκλο και το Διμήνι, που είναι προάστιο του Βόλου και προς τις βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή.

Ήδη εκκενώθηκαν, προληπτικά, τα πρώτα σπίτια στις παρυφές και περιμετρικά του Βελεστίνου και οι κάτοικοι οδηγούνται προς το κέντρο της πόλης δήλωσε πριν από λίγο ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του δήμου Ρήγα Φεραίου Δημήτρης Παλληκάρης.

Εκκενώνονται οι περιοχές Διμήνι, Παλιούρι και Βιομηχανική Περιοχή Βόλου. Οι κάτοικοι ειδοποιήθηκαν με μήνυμα από το 112 προκειμένου να εκκενώσουν τις παραπάνω περιοχές και να κατευθυνθούν προς Βόλο. Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Αν βρίσκεστε στις περιοχές Διμήνι, Παλιούρι και Βιομηχανική Περιοχή Βόλου εκκενώστε τώρα προς Βόλο. Πυρκαγιά στην περιοχή σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών».

Η αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας Δωροθέα Κολυνδρίνη που βρίσκεται ήδη στην περιοχή δήλωσε ότι επικρατούν απίστευτες συνθήκες.

Ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός σε συνεννόηση με την Πυροσβεστική, ζήτησε να ενισχυθούν οι δυνάμεις πυρόσβεσης του Βόλου και της Μαγνησίας με δυνάμεις από όλες τις όμορες περιοχές για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση στο Βελεστίνο, στο Σέσκλο και στα προάστια του Βόλου.

Η φωτιά έφτασε στην Α ΒΙΠΕ Βόλου- Φεύγουν οι εργαζόμενοι

Η φωτιά που μαίνεται στη περιοχή του Βελεστίνου και του Αγίου Γεωργίου έφτασε με την φορά του ανέμου στο Σέσκλο αλλά και στη Βιομηχανική περιοχή Βόλου, όπου εργαζόμενοι σε εργοστάσια βλέποντας τις φλόγες ξεκίνησαν να εγκαταλείπουν τον χώρο.

Βίντεο ανάρτησε κάτοικος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάνοντας γνωστό ότι οι φλόγες έφτασαν ήδη και στο Σέσκλο, ενώ πληροφορίες κάνουν λόγο ότι η φωτιά έχει φτάσει και στο Κέντρο Ιππασίας Σέσκλου, όπου έχουν απομακρυνθεί τα άλογα.

Πηγή εικόνων: magnesianews.gr

