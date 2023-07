Κοινωνία

Φωτιά στον Βόλο: αγνοείται βοσκός στις Φέρρες

Αγνοείται βοσκός στον Αγιο Γεώργιο Φερρών. Στις φλόγες έχει τυλιχθεί η περιοχή.

Σε συναγερμό βρίσκονται οι Αρχές στην Μαγνησία καθώς αγνοείται 45χρονος βοσκός στον Αγιο Γεώργιο Φερρών.

Μόλις ξέσπασε η φωτιά πήγε στο μαντρί του και έκτοτε έχουν χαθεί τα ίχνη του, αλλά η περιοχή φλέγεται και δεν μπορεί να πλησιάσει κανείς.

Στα gegonota.news ο αντιδήμαρχος κ. Παλληκάρης επιβεβαίωσε την είδηση. “Δεν ξέρουμε ακόμα τι συμβαίνει, ο άνθρωπος αγνοείται”, δήλωσε.

Στο μεταξύ τραυματισμένος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο του Βόλου ένας πυροσβεστης.

