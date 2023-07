Κοινωνία

Φωτιές σε Βόλο, Λαμία, Τιθωρέα και Ρόδο: “πύρινη κόλαση”, νεκροί και εκκενώσεις (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ολονύχτια μάχη αναμένεται στα πύρινα μέτωπα. Τραγωδία στον Βόλο και εικόνες καταστροφής.

-

«Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι από το τραγικό δυστύχημα στην Κάρυστο, εκεί όπου δυστυχώς έχασαν τη ζωή τους οι δύο πιλότοι μας κατά τη διάρκεια κατάσβεσης δασικής πυρκαγιάς. Εκφράζουμε το σεβασμό μας στην μνήμη τους και συλλυπητήρια στις οικογένειες τους» τόνισε πριν λίγο σε έκτακτη ενημέρωση, ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιπύραρχος, Γιάννης Αρτοποιός.

Στην συνέχεια, ο κ. Αρτοποιός υπογράμμισε ότι η μάχη με τις καταστροφικές πυρκαγιές συνεχίζεται σε αρκετά μέτωπα, σημειώνοντας ότι «σήμερα, όλες οι δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας λειτουργούν υπό ακραίες συνθήκες, δεδομένου ότι η σημερινή μέρα είναι η δυσκολότερη όλου του καλοκαιριού».

Σύμφωνα με τον κ. Αρτοποιό, το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 61 δασικές πυρκαγιές και οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν συνολικά 90 σε όλη την επικράτεια.

Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, οι σοβαρότερες που εκδηλώθηκαν σήμερα είναι στο Βελεστίνο Μαγνησίας, όπου η πυρκαγιά πήρε γρήγορα διαστάσεις και γι αυτό το λόγο εκδόθηκε μήνυμα από το 112, που ενημέρωνε τους κατοίκους των οικισμών Βελεστίνο, Σέσκλο, 'Αγιο Γεώργιο Φερών για την πυρκαγιά που εξελίσσεται στην περιοχή τους, προκειμένου να είναι σε ετοιμότητα και, αν απαιτηθεί, να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών.

Νέο μήνυμα μέσω του 112 στάλθηκε στους κατοίκους των οικισμών Γλαφυρά, Κάκαβος, Μελισσάτικα, Φυτόκο, Λούτζιγκα και Κογιάτικα να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των Αρχών.

Στη συνέχεια, ο κ. Αρτοποιός είπε ότι εκδόθηκε νεότερο μήνυμα για την εκκένωση των οικισμών Διμήνι, Παλιούρι και της Βιομηχανικής Περιοχής του Βόλου προς την πόλη του Βόλου, ενώ πριν από λίγο εκδόθηκε ακόμα ένα προειδοποιητικό μήνυμα προς τους κατοίκους της πόλης του Βόλου προκειμένου να προστατευτούν από τους καπνούς της πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με τον αντιπύραρχο, για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 15 υδροφόρα οχήματα ενώ από αέρος επιχειρούν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο Κάστρο Φθιώτιδας, ο κ. Αρτοποιός τόνισε ότι έλαβε γρήγορα διαστάσεις και για τον λόγο αυτό εκδόθηκε νέο μήνυμα από 112 για την εκκένωση του βορείου τμήματος της Λαμίας προς το κέντρο και νότια της πόλης. Επιπρόσθετα, όπως είπε, πριν από λίγο εκδόθηκε νεότερο μήνυμα από το 112 για την εκκένωση των οικισμών Νέα Μαγνησία, Μεγάλη Βρύση και Αγία Παρασκευή προς Στυλίδα.

Για την αντιμετώπισή τους, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις - ομοίως και στις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στο Κρόκιο Αλμυρού Μαγνησίας και στο Νέο Μοναστήρι Δομοκού Φθιώτιδας.

Αναφορικά με το μέτωπο της πυρκαγιάς στη Ρόδο, ο κ. Αρτοποιός τόνισε ότι οι αναζωπυρώσεις που εκδηλώθηκαν χθες στην νοτιοανατολική πλευρά του νησιού έλαβαν διαστάσεις, και για αυτό τον λόγο ενεργοποιήθηκε τρεις φορές το 112 για εκκένωση οικισμών.

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς στη Ρόδο συνεχίζουν και επιχειρούν ισχυρότατες επίγειες δυνάμεις, και από αέρος περιοδικά 5 αεροσκάφη, εκ των οποίων τα δύο από την Τουρκία και 5 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους.

Πολλές αναζωπυρώσεις εκδηλώθηκαν χθες και στην Κέρκυρα, όπως είπε ο κ. Αρτοποιός, και συγκεκριμένα στην ευρύτερη περιοχή της βορειοανατολικής πλευράς του νησιού, και για το λόγο αυτό χρειάστηκε να ενεργοποιηθεί 4 φορές το 112 για εκκένωση οικισμών.

Στην πυρκαγιά επιχειρούν 112 πυροσβέστες, 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 36 οχήματα, συμπεριλαμβανόμενων και 50 πυροσβεστών με 15 οχήματα από Βουλγαρία, ενώ από αέρος περιοδικά επιχειρούν 1 αεροσκάφος με 4 ελικόπτερα.

Σύμφωνα με τον κ. Αρτοποιό στο πλευρό των ελληνικών πυροσβεστικών δυνάμεων επιχειρούν πυροσβέστες, υδροφόρα οχήματα και μέσα από 11 χώρες.

Και για αύριο Πέμπτη 27 Ιουλίου, όπως σημείωσε ο αντιπύραρχος, παραμένει ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς σε περιοχές της Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας και στα Ιόνια Νησιά, ενώ πολύ υψηλός πολύ υψηλός θα είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς στην υπόλοιπη χώρα.

«Αναμένονται πολύ ισχυροί βορειοδυτικοί άνεμοι και θα διατηρηθούν οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες σε πολλές περιοχές της χώρας. Είμαστε όλοι σε επιφυλακή» κατέληξε ο κ. Αρτοποιός.

Διπλή τραγωδία στον Βόλο

Νεκρή βρέθηκε μία γυναίκα στην περιοχή Χοροστάσι του Αλμυρού στο Βόλο. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες από την Πυροσβεστική η σορός της γυναίκας βρέθηκε απανθρακωμένη μέσα στο τροχόσπιτό της ενώ στην περιοχή είχε εκδηλωθεί φωτιά. Σε κοντινή απόσταση από τη σορό της γυναίκας, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες από την Πυροσβεστική βρέθηκε ένας άντρας σε ημιλιπόθυμη κατάσταση ο οποίος στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο καθώς είχε εισπνεύσει καπνό. Ο άντρας, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες από την Πυροσβεστική είναι καλά στην υγεία του, ενώ μαζί του βρισκόταν κι ακόμη ένας άντρας ο οποίος δεν χρειάστηκε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο.

Ακόμη, νεκρός βρέθηκε ένας άνδρας στην περιοχή 'Αγιος Γεώργιος Φερών στη Μαγνησία. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική πρόκειται για έναν 47χρονο κτηνοτρόφο που αγνοούταν. Η σορός του άνδρα βρέθηκε απανθρακωμένη σε δασική έκταση, κοντά στην κτηνοτροφική του μονάδα.

Βόλος: Xωρίς ηλεκτρικό ρεύμα οι πυρόπληκτες περιοχές - Προβλήματα και στην υδροδότηση

Προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στις περιοχές που έχουν πληγεί από τη μεγάλη φωτιά στην περιοχή του Βελεστίνου, των Βιομηχανικών Περιοχών του Βόλου και πολλών προαστίων του, αφού έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα το Βελεστίνο, ο Άγιος Γεώργιος Φερών, το Σέσκλο και ενδιάμεσοι οικισμοί.



Το πρόβλημα επιτείνεται και από την διακοπή της υδροδότησης των ίδιων περιοχών, ενώ μέσα στον Βόλο η υδροδότηση είναι πολύ περιορισμένη, αφού λόγω της φωτιάς έχει τεθεί εκτός λειτουργίας το υδραγωγείο που βρίσκεται στην περιοχή, με αποτέλεσμα να υπάρχει απώλεια 1000 κυβικών μέτρων νερού ανά ώρα, η κατάσταση να οδηγείται στην εξάντληση των αποθεμάτων νερού στις δεξαμενές και να μην υπάρχει πίεση στο δίκτυο ύδρευσης της πόλης.

Η ΔΕΥΑΜ Βόλου, με ανακοίνωσή της απευθύνει έκκληση στους πολίτες "να περιορίσουν τη κατανάλωση νερού στο ελάχιστο ώστε να μην υπάρξει έλλειψη υδροδότησης λόγω της χαμηλής πίεσης του δικτύου, αφού η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή του Σέσκλου προκάλεσε βλάβη στο δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ και κατά συνέπεια η κεντρική δεξαμενή της περιοχής καθίσταται εκτός λειτουργίας, διατηρώντας ελάχιστα αποθέματα νερού. Εκτιμάται πως η υδροδότηση στην εν λόγω περιοχή θα αποκατασταθεί πλήρως τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης.

Παρόμοια προβλήματα με την περιοχή του Σέσκλου δημιουργούνται λόγω της έλλειψης ηλεκτρικής ενέργειας και στη Χρυσή Ακτή Παναγιάς, όπου ακόμη υπάρχει υδροδότηση, αλλά όταν εξαντληθούν τα αποθέματα της δεξαμενής θα υπάρξει διακοπή υδροδότησης έως την επαναφορά του ρεύματος".

Χώροι φιλοξενίας για όσους εκκένωσαν τα σπίτια τους

Μεγάλα προβλήματα έχουν δημιουργηθεί από τη φωτιά που μαίνεται μεταξύ Βόλου και Βελεστίνου και την εκκένωση πολλών οικισμών στην περιοχή, για το λόγο αυτό ανακοινώθηκε από τον Δήμο Βόλου ότι για την άμεση και πρακτική αντιμετώπιση των αναγκών των κατοίκων, που υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, θα δοθεί σε χρήση ο Εκθεσιακός Πολυχώρος του Δήμου για την διαμονή τους.

Οσοι το επιθυμούν μπορούν να διανυκτερεύσουν στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα, με πλήρη κλιματισμό, ενώ έχει ληφθεί μέριμνα και για την διατροφή τους και την παροχή νερού, ενώ παράλληλα έχουν επιταχθεί δύο λεωφορεία για την μετακίνησή τους.

Επίσης για κάθε βοήθεια οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου με το γραφείο του Δημάρχου, στα τηλέφωνα 2421350173 και 174, ενώ σε πλήρη ετοιμότητα παραμένουν οι αντιδήμαρχοι και όλες οι δημοτικές υπηρεσίες.

Προς Ελάτεια κατευθύνεται η φωτιά στην Κάτω Τιθορέα

Η φωτιά στην Κάτω Τιθορέα Φθιώτιδας έχει δημιουργήσει ένα μεγάλο μέτωπο μέσα σε αγροτική περιοχή και καλλιέργειες, ωστόσο με την παρέμβαση των πυροσβεστών αλλά και μηχανημάτων του δήμου απετράπη το ενδεχόμενο να κινηθούν οι φλόγες προς το χωριό Κάτω Τιθορέα.

Η φωτιά πέρασε το δρόμο που ενώνει την Κάτω Τιθορέα με την Ελάτεια, κινείται μέσα σε αγροτική περιοχή και κατευθύνεται προς την περιοχή της Ελάτειας.

Αυτή την ώρα δίνεται μία μάχη από πυροσβέστες, εθελοντές αλλά και μηχανήματα του Δήμου να ανακόψουν την πορεία της .

Σύμφωνα με τη δήμαρχο Ελάτειας κα Στιβαχτή που μίλησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ «ήρθαν στην ώρα τους ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και προλάβαμε τα χειρότερα. Τώρα όμως η φωτιά κατευθύνεται προς Ελάτεια. Θα προσπαθήσουμε όσο βρίσκεται μέσα σε αγροτικές περιοχές να σταματήσουμε την πορεία της».

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας στη φωτιά επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 6 οχήματα ενώ συμμετείχαν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Λαμία: Η ύφεση των ανέμων φαίνεται να ανακόπτει την πορεία των πυρκαγιών στην περιοχή

Ύφεση στους ισχυρούς ανέμους σημειώθηκε λίγο πριν τις 8:00 το βράδυ δίνοντας τη δυνατότητα σε εναέρια και επίγεια μέσα της πυροσβεστικής να ανακόψουν την πορεία των μετώπων καθώς με βαριά χωματουργικά μηχανήματα σχηματίστηκαν προστατευτικές ζώνες.

Αυτή την ώρα η κατάσταση εμφανίζεται καλύτερη. Οι πυροσβέστες, οι αστυνομικοί, οι εθελοντές, οι εργαζόμενοι του δήμου Λαμιέων και της Περιφέρειας Θεσσαλίας προσπαθούν να ελέγξουν πληθώρα από αναζωπυρώσεις.

Μεγάλο μέρος της Λαμίας βρίσκεται εδώ και ώρες χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα καθώς έχουν καεί κολώνες και μετασχηματιστές και τα συνεργεία της ΔΕΗ περιμένουν να ολοκληρωθεί η κατάσβεση για να αποκαταστήσουν τις βλάβες.

Ο δήμος Λαμιέων έχει ανοίξει τους χώρους του τρίτου ΚΑΠΗ για να πάνε εκεί όποιοι έχουν προβλήματα λόγω της πυρκαγιάς.

Παράλληλα, όπως ανακοινώθηκε πριν λίγο θα διαμείνουν σε ξενοδοχεία αυτοί που δεν μπορούν να περάσουν το βραδύ στα σπίτια τους.

Ο δρόμος Λαμίας-Δομοκού παραμένει κλειστός.

ΟΣΕ : Διακόπτονται δρομολόγια αμαξοστοιχιών στην περιοχή της Αγ. Παρασκευής, της Τιθορέας, αλλά και του Βελεστίνου

Λόγω των εκτεταμένων πυρκαγιών στην περιοχή της Αγ. Παρασκευής, της Τιθορέας, αλλά και του Βελεστίνου, η Πυροσβεστική Υπηρεσία διέταξε την διακοπή των δρομολογίων με ταυτόχρονη διακοπή του ρεύματος στις συγκεκριμένες περιοχές.

H αμαξοστοιχία IC55 παραμένει στο Λιανοκλάδι και η επιβάτες θα προωθήθηκαν στον προορισμό τους που είναι η Αθήνα με λεωφορεία.

Οι επιβάτες της αμαξοστοιχίας IC54 που έχει σταματήσει στο σταθμό της Λιβαδειάς θα μετακινηθούν στους προορισμούς τους επίσης με λεωφορεία.

Ακόμη, τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 56 (Αθήνα -Θεσσαλονίκη) και 887 (Καλαμπάκα - Αθήνα) πραγματοποιούνται με λεωφορεία.

Με εντολή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας η διακοπή της κυκλοφορίας είναι πλήρης στο τμήμα Λιανοκλάδι - Λιβαδειά και στο τμήμα Λάρισα -Βόλος λόγω πυρκαγιάς στο Βελεστίνο.

Ένα δωρεάν εισιτήριο, ίσης αξίας, με δικαίωμα ταξιδιού έως το τέλος του έτους στους επιβάτες των αμαξοστοιχιών 54, 55, 56 και 57 (Αθήνα - Θεσσαλονίκη και Θεσσαλονίκη - Αθήνα), καθώς και τους επιβάτες της αμαξοστοιχίας 887 (Αθήνα- Καλαμπάκα, οι οποίοι μετακινήθηκαν με λεωφορεία) της, εξαιτίας της πυρκαγιάς που διέκοψε την κυκλοφορία, προσφέρει η Hellenic Train, ύστερα από συνεννόηση με τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Σταϊκούρα.

Όπως επισημαίνεται, σε περίπτωση που οι επιβάτες των παραπάνω αμαξοστοιχιών δεν επιθυμούν το δωρεάν εισιτήριο, σε κάθε περίπτωση, βάσει του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 782/2021, έχουν δικαίωμα να αποζημιωθούν με το 50% της αξίας του από τα φυσικά ταμεία της εταιρείας, με την έκδοση ονομαστικού κουπονιού ισχύος ενός έτους ή με μετρητά.

Το αίτημα για την αποζημίωση μπορεί να γίνει έως και τρεις μήνες μετά το συμβάν. Η αποζημίωση καταβάλλεται εντός ενός μήνα από την υποβολή του αιτήματος.

