Μουντιάλ Γυναικών: Η Πορτογαλία πέτυχε την πρώτη νίκη στην ιστορία της (εικόνες)

Με νίκη της Πορτογαλίας ολοκληρώθηκε το δεύτερο ματς της ημέρας στο Μουντιάλ Γυναικών, που προβάλλεται από τον ΑΝΤ1 και το ANT1+

Η Πορτογαλία πανηγύρισε σήμερα (27/7) την πρώτη επιτυχία στην ιστορία της σε Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών, επικρατώντας (2-0) του Βιετνάμ στο Χάμιλτον (2-0) στον 5ο όμιλο.

Η επιθετικός Τέλμα Ενκαρνακάο (7’ ) και η μέσος Φραντσίσκα Ναζάρετ (21’) σημείωσαν τα δύο γκολ του αγώνα που σφράγισαν τον αποκλεισμό των Βιετναμέζων, στη διοργάνωση.





Στην πρώτη της συμμετοχή, η Πορτογαλία διατηρεί την ευκαιρία να προκριθεί στη φάση των «16» πριν αντιμετωπίσει τις Ηνωμένες Πολιτείες την Τρίτη, που αναδείχθηκαν νωρίτερα σήμερα (27/7) ισόπαλες (1-1) με την Ολλανδία.

Μέχρι και την Κυριακή 20 Αυγούστου ζούμε ξανά Μουντιάλ το καλοκαίρι, καθώς η μεγαλύτερη διοργάνωση ποδοσφαίρου γυναικών προβάλλεται αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 και στο ΑΝΤ1+!

