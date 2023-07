Κοινωνία

Πανελλαδικές - Βάσεις: άνοδος στις περιζήτητες σχολές

Ποιες ήταν οι περιζήτητες σχολές. Ποιες είχαν τα χαμηλότερα και τα υψηλότερα μόρια. Σε ποιες μπήκε μόνο... ένας υποψήφιος!

Συνολικά 61.950 υποψήφιοι προερχόμενοι από ΓΕΛ και ΕΠΑΛ εισήχθησαν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση φέτος, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Παιδείας. Σαφή άνοδο σημείωσαν οι βάσεις περιζήτητων σχολών, όπως είναι οι ιατρικές, οι νομικές και οι οικονομικές.

Αναλυτικά, 7 στους 10 υποψήφιους που προέρχονταν από τα ΓΕΛ και 7 στους 20 υποψήφιους που προέρχονται από τα ΕΠΑΛ κατάφεραν να περάσουν σε κάποιο ΑΕΙ. Σημειώνεται, ότι λόγω του περιορισμού της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής, 20.493 υποψήφιοι δεν μπόρεσαν να υποβάλουν μηχανογραφικό καθώς έμειναν εκτός επιλογών και 1.890 υποψήφιοι ενώ έκαναν μηχανογραφικό δεν εισήχθησαν σε κάποιο τμήμα ή σχολή των ΑΕΙ.

Χαρακτηριστικό των δεδομένων των βάσεων της φετινής χρονιάς είναι ότι στις περιζήτητες σχολές όλων των επιστημονικών πεδίων η άνοδος των βάσεων ήταν σαφής: Από 175 έως 490 μόρια στις νομικές σχολές, από 125 έως 350 στις ιατρικές, από 425 έως 1.075 στις σχολές ψυχολογίας και από 310 έως 665 στις πολυτεχνικές σχολές. Αξιοσημείωτο είναι ότι όλα τα οικονομικά τμήματα σημείωσαν άνοδο στις βάσεις τους, όπως και η πλειονότητα των σχολών πληροφορικής.

Στις πρώτες τρεις θέσεις, με την υψηλότερη βάση εισαγωγής, κατατάσσονται η Αρχιτεκτονική του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (19.950) μόρια, η Ιατρική Αθηνών (19.000 μόρια) και η Ψυχολογία της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) της Θεσσαλονίκης (18.905 μόρια). Στον αντίποδα, τις χαμηλότερες βάσεις εισαγωγής έχουν τα Τμήματα Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης στην Άμφισσα (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο) με 7.180 μόρια, το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών στην Κοζάνη (7.540 μόρια) και το Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης στα Γρεβενά (7.560 μόρια), αμφότερα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Τη μεγαλύτερη άνοδο στη βάση εισαγωγής κατέγραψε η Σχολή Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής), με άνοδο 1.885 μορίων (από 11.840 το 2022 σε 13.725 το 2023). Ακολουθούν το Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με άνοδο 1.860 μορίων (από 11.310 το 2022 σε 13.170 το 2023) και το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με άνοδο 1.780 μορίων (από 16.805 μόρια σε 18.585).

Τη μεγαλύτερη πτώση στη βάση εισαγωγής σημείωσε η σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ-Όπλα), με διαφορά 1.805 μορίων σε σχέση με πέρυσι (14.025 το 2022, 12.220 το 2023). Ακολουθούν η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΔΝ-Μάχιμοι), με διαφορά 1.781 μορίων (14.525 το 2022, 12.744 το 2023) και το Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου με διαφορά 1.415 μορίων (12.655 μόρια το 2022, 11.240 το 2023).

Σημείωνεται, ωστόσο, ότι 153 τμήματα από τα συνολικά 450 θα δεχθούν λιγότερους υποψήφιους από αυτούς που μπορούν να έχουν. Έτσι, συνολικά, συνυπολογίζοντας και τις σχολές ενστόλων φέτος θα υπάρξουν 10.745 κενές θέσεις.

Την χαμηλότερη βάση εισαγωγής κατέγραψαν οισχολές Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης στην Άμφισσα, με 7180 μόρια και Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής στην Κοζάνη με 7540 μόρια.

Στην σχολή Νοσηλευτικής στο Διδυμότειχο αλλά και αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας, εισακτέος είναι μόνο ένας σε κάθε τμήμα.

Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία από το Υπουργείο Παιδείας ΕΔΩ.

