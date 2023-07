Πολιτική

Μητσοτάκης: Μη κρατικά Πανεπιστήμια υψηλών προδιαγραφών και χωρίς εκπτώσεις

Τι είπε για εκπαιδευτικούς, επαγγελματική αποκατάσταση πτυχιούχων και ψηφιοποίηση του υλικού της εκπαίδευσης. Συνάντηση του Πρωθυπουργού με την ηγεσία του υπουργείου Παιδείας.

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη συνάντησή του με την ηγεσία του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων αφού συνεχάρη τα παιδιά που πέτυχαν τους στόχους του, είπε: «Για εκείνα τα παιδιά που τελικά δεν κατάφεραν να πετύχουν τους στόχους που είχαν θέσει, η ζωή είναι γεμάτη και άλλες ευκαιρίες και σίγουρα δεν σταματά ποτέ στο επίπεδο της μιας εξέτασης. Θα υπάρχουν πάντα και άλλες δυνατότητες να πετύχετε τους στόχους τους οποίους έχετε θέσει».

Αναφέρθηκε στο μεταρρυθμιστικό έργο του υπουργείου Παιδείας το οποίο χαρακτήρισε εξαιρετικά πλούσιο και ξεκινάει από την προσχολική αγωγή, στην οποία θα δοθεί μεγάλη βαρύτητα μεταφέροντας σ΄αυτό και αρμοδιότητες από άλλα , ακριβώς επειδή, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, η επιστήμη πια μας λέει πόσο σημαντική είναι η διαμόρφωση των συνάψεων του εγκεφάλου προ της ηλικίας των έξι ετών.

«Πιστεύω ότι η επόμενη τετραετία θα είναι μία τετραετία πραγματικής επανάστασης για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα σχολεία μας» τόνισε ο πρωθυπουργός.

Επίσης ανέφερε ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη να καταθέσει νομοθετική πρωτοβουλία που να δίνει τη δυνατότητα ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων και στην πατρίδα μας. «Με πολύ υψηλές προδιαγραφές όμως -εκεί δεν πρόκειται να κάνουμε καμία απολύτως έκπτωση» είπε.

«Αυτή η ιστορική εκπαιδευτική ανορθογραφία θα διορθωθεί, αλλά με τέτοιο τρόπο που να εξασφαλίσουμε ότι τα νέα πανεπιστήμια που θα ιδρυθούν και θα εγκατασταθούν στη χώρα μας θα πληρούν τις υψηλές προδιαγραφές που η ελληνική πολιτεία θα έχει θέσει» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Τέλος, αναφέρθηκε στην τεχνική και την επαγγελματική εκπαίδευση λέγοντας ότι σε αυτό τον τομέα θα γίνουν πολλά βήματα. «Έχει γίνει πολύ σημαντική δουλειά υποδομής την προηγούμενη τετραετία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να πειστούν τα νέα παιδιά, αλλά και οι οικογένειές τους, ότι υπάρχουν πολλοί δρόμοι για την επιτυχία στη ζωή και ότι αυτή δεν περνάει αναγκαστικά μέσα από ένα πτυχίο εντός Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος» συμπλήρωσε.

Ακολουθεί ολόκληρη η δήλωση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη κατά τη συνάντησή του με την ηγεσία του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

"Να ευχηθώ, κατ' αρχάς, καλή επιτυχία στην καινούργια ηγεσία του υπουργείου Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Να πω κι εγώ συγχαρητήρια στα παιδιά που πέτυχαν τους στόχους τους. Ξέρω ότι δουλέψατε πάρα πολύ σκληρά γι' αυτή τη στιγμή και πολλά μπράβο σε σας αλλά και στις οικογένειές σας που σας στήριξαν.

Και όπως είπες υπουργέ, για εκείνα τα παιδιά που τελικά δεν κατάφεραν να πετύχουν τους στόχους που είχαν θέσει, η ζωή είναι γεμάτη και άλλες ευκαιρίες και σίγουρα δεν σταματά ποτέ στο επίπεδο της μιας εξέτασης. Θα υπάρχουν πάντα και άλλες δυνατότητες να πετύχετε τους στόχους τους οποίους έχετε θέσει.

Πράγματι, το μεταρρυθμιστικό έργο το οποίο έχουμε σχεδιάσει για το υπουργείο Παιδείας είναι εξαιρετικά πλούσιο. Ξεκινάει από την προσχολική αγωγή, στην οποία θέλουμε να δώσουμε μία πολύ μεγάλη βαρύτητα μεταφέροντας και αρμοδιότητες από άλλα υπουργεία στο υπουργείο Παιδείας, ακριβώς επειδή η επιστήμη πια μας λέει πόσο σημαντική είναι η διαμόρφωση των συνάψεων του εγκεφάλου προ της ηλικίας των έξι ετών.

Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε στα σχολεία μας για να εφαρμόσουμε το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο έχουμε ψηφίσει, για να τα κάνουμε πιο δημιουργικά, πιο εναρμονισμένα με τη σύγχρονη τεχνολογία, να βάλουμε τους διαδραστικούς πίνακες σε όλα τα σχολεία, με ποιοτικό περιεχόμενο, να ενισχύσουμε και να εφαρμόσουμε τα νέα προγράμματα σπουδών, το πολλαπλό βιβλίο.

Πιστεύω ότι η επόμενη τετραετία θα είναι μία τετραετία πραγματικής επανάστασης για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα σχολεία μας.

Για τα πανεπιστήμιά μας, η στήριξη στο δημόσιο πανεπιστήμιο είναι δεδομένη προτεραιότητα της κυβέρνησης και τώρα βρισκόμαστε ακριβώς στην περίοδο που εφαρμόζουμε το νομοθετικό πλαίσιο, το νόμο - πλαίσιο που ψηφίστηκε από την προηγούμενη ηγεσία του υπουργείου Παιδείας, με πανεπιστήμια τα οποία θα είναι ανοιχτά προς τη κοινωνία, προς τον κόσμο των επιχειρήσεων, με εξωστρέφεια, πανεπιστήμια τα οποία θα δίνουν πτυχία με πραγματική αξία. Προτεραιότητες όπως το εσωτερικό «Erasmus», στις οποίες αποδίδω πολύ μεγάλη σημασία, θα ενεργοποιηθούν εντός του επόμενου έτους.

Και, βέβαια, σωστά ανέφερε και ο υπουργός ότι είμαστε πια έτοιμοι να καταθέσουμε μία συγκροτημένη νομοθετική πρωτοβουλία που να δίνει τη δυνατότητα ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων και στην πατρίδα μας, με πολύ υψηλές προδιαγραφές όμως -εκεί δεν πρόκειται να κάνουμε καμία απολύτως έκπτωση.

Αυτή η ιστορική εκπαιδευτική ανορθογραφία θα διορθωθεί, αλλά με τέτοιο τρόπο που να εξασφαλίσουμε ότι τα νέα πανεπιστήμια που θα ιδρυθούν και θα εγκατασταθούν στη χώρα μας θα πληρούν τις υψηλές προδιαγραφές που η Ελληνική Πολιτεία θα έχει θέσει.

Τέλος, θέλω να κάνω μία ξεχωριστή αναφορά σε ένα πεδίο δραστηριότητας του υπουργείου στο οποίο πιστεύω πάρα πολύ, και αναφέρομαι στην τεχνική και την επαγγελματική εκπαίδευση. Εκεί έχουμε πολλά βήματα μπροστά μας να κάνουμε.

Έχει γίνει πολύ σημαντική δουλειά υποδομής την προηγούμενη τετραετία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να πειστούν τα νέα παιδιά, αλλά και οι οικογένειές τους, ότι υπάρχουν πολλοί δρόμοι για την επιτυχία στη ζωή και ότι αυτή δεν περνάει αναγκαστικά μέσα από ένα πτυχίο εντός Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.

Η αναβάθμιση της τεχνικής εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα αποτελεί ένα προσωπικό μου στοίχημα και πιστεύω ότι μπορούμε, πράγματι, ενισχύοντας αυτή τη δημόσια εκπαίδευση σε όλες της τις βαθμίδες, να δώσουμε όχι απλά διαφορετικές επαγγελματικές προοπτικές, αλλά και την αξιοπρέπεια της ενασχόλησης με ένα αντικείμενο το οποίο για λόγους κοινωνικών στερεοτύπων στην πατρίδα μας ενδεχομένως να μην είχε τύχει της αναγνώρισης που θα έπρεπε.

Οπότε, πολλή δουλειά στο υπουργείο Παιδείας και, βέβαια, λαμβάνοντας υπόψη και τον προηγούμενο έντιμο βίο του υπουργού στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, οποιαδήποτε καθυστέρηση σε διαδικασίες που έχουν να κάνουν με απλοποίηση και ψηφιακή βελτίωση της πραγματικότητας στο σχολείο θα είναι πραγματικά ασυγχώρητη. Αλλά είμαι σίγουρος ότι αυτό δεν πρόκειται να γίνει και θα δούμε και μια μεγάλη ψηφιακή επανάσταση η οποία θα αφορά το εκπαιδευτικό προσωπικό, αλλά και τους μαθητές και τους γονείς, στον τρόπο με τον οποίο το ίδιο το υπουργείο διεκπεραιώνει τις δικές του διαδικασίες και επικοινωνεί με τους εκπαιδευτικούς μας, αλλά και με τους γονείς και με τους καθηγητές.

Τέλος, να ξαναπώ ένα μεγάλο ευχαριστώ στους εκπαιδευτικούς μας. Τίποτα από αυτά τα οποία κάνουμε δεν μπορεί να γίνει πράξη χωρίς τη δική τους στήριξη. Εμείς θέλουμε να ακολουθήσουμε πολιτικές χειραφέτησης των εκπαιδευτικών μας, των διευθυντών μας, να τους δώσουμε την ελευθερία και τη δυνατότητα να μπορούν να διεκπεραιώνουν την εκπαιδευτική διαδικασία, μέσα στα πλαίσια τα γενικά τα οποία θέτουμε, αλλά χωρίς να περιστείλουμε την ευρηματικότητά τους και τη διάθεσή τους να κάνουν την εμπειρία στην τάξη ολοένα και πιο δημιουργική για τα παιδιά μας".

Ο υπεύθυνος Παιδείας του ΠΑΣΟΚ, Στέφανος Παραστατίδης, αναφέρει σε ανακοίνωσή του: «Σήμερα ο κ. Μητσοτάκης, μετά από συνάντησή του με τον νέο υπουργό Παιδείας, ανακοίνωσε με τρόπο διεκπεραιωτικό τις προτεραιότητες της Κυβέρνησής του. Ο κ. Μητσοτάκης μπορεί να θέλει να αναβαπτιστεί εμφανίζοντας ως νέα την Κυβέρνησή του, είναι όμως ήδη τέσσερα χρόνια Πρωθυπουργός της χώρας. Και ειδικά στον χώρο της Παιδείας τα ζητήματα παραμένουν πολλά και ανοιχτά καθώς το επιτελικό του κράτος απέτυχε να δώσει λύσεις. Η νέα Κυβέρνηση Μητσοτάκη παρέλαβε χάος από την προηγούμενη Κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αυτό αποδεικνύει το φιάσκο του πολλαπλού βιβλίου, η πλήρης εγκατάλειψη του Εθνικού Απολυτηρίου, η προβληματική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, η ολοκληρωτική έλλειψη νέων υποδομών και εξοπλισμού (σχολικών βιβλιοθηκών, εργαστηρίων, νέων βιβλίων), η προσχηματική επιμόρφωση, η συνεχής υποβάθμιση της Ειδικής Εκπαίδευσης, οι παλινωδίες με την Πανεπιστημιακή Αστυνομία. Είναι χαρακτηριστικό ότι αργά χθες το βράδυ -μία ώρα πριν τα μεσάνυχτα- ο κ. Πιερρακάκης κατέθεσε τροπολογία, η οποία περιέχει διατάξεις-μπαλώματα αρμοδιότητας του Υπουργείου του. Διατάξεις οι οποίες έρχονται άρον-άρον προς ψήφιση, καθώς η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας απέτυχε να ολοκληρώσει έργα όπως η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, κάτι που και ο ίδιος ο Υπουργός Παιδείας ομολογεί στην αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας. Σήμερα ακούσαμε για ακόμη μία φορά από την κ. Μητσοτάκη να εξαγγέλλει τις εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις, που κατ’ αυτόν ενσαρκώνουν το όραμα του για τον πολυδύναμο εκσυγχρονισμό και που θα αλλάξουν τον χώρο της Παιδείας. Αυτό όμως που ποτέ δεν θα ακούσουμε από τα χείλη του Πρωθυπουργού και του Υπουργού του είναι ότι οι αναγγελθείσες μεταρρυθμίσεις αποτελούν δεσμεύσεις της προηγούμενης Κυβέρνησής τους. Δεσμεύσεις οι οποίες είτε δεν τηρήθηκαν είτε παρέμειναν ημιτελείς. Πριν λοιπόν επιχειρήσει ο κ. Μητσοτάκης να αλλάξει συθέμελα την Παιδεία στη χώρα, ας προσπαθήσει πρώτα να αλλάξει την λειτουργία της Κυβέρνησης και των επιτελικών του στελεχών. Το ΠΑΣΟΚ, όπως και στην προηγούμενη κυβερνητική θητεία, έτσι και τώρα, θα παρακολουθεί στενά την πορεία υλοποίησης των εξαγγελιών του κ. Μητσοτάκη και του Υπουργού Παιδείας ασκώντας υπεύθυνη αντιπολίτευση και ξεδιπλώνοντας ταυτόχρονα την δική μας προοδευτική πρόταση για την εκπαίδευση».

