Προεδρικό Μέγαρο - Μητσοτάκης: βαρύς ο πέλεκυς στους εμπρηστές από δόλο

Τι ειπώθηκε στην συάντηση που είχαν ο Πρωθυπυοργός με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

«Οι μέρες κυρία Πρόεδρε είναι δύσκολες και πολύ στενάχωρες καθώς θρηνούμε τέσσερις συμπολίτες μας, τους δύο χειριστές της Πολεμικής Αεροπορίας, οι οποίοι έπεσαν την ώρα του καθήκοντος στον πόλεμο κατά της πυρκαγιάς και δυο συμπολίτες μας οι οποίοι δυστυχώς δεν πρόλαβαν να απομακρυνθούν από την πύρινη λαίλαπα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, το βλέπουμε και σε όλη τη Μεσόγειο ότι η κλιματική κρίση είναι εδώ και μας επηρεάζει όλους πιο έντονα ίσως και από ό,τι οι επιστήμονες μας είχαν προειδοποιήσει», τόνισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκινώντας σήμερα τη συνομιλία του με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, κατά την καθιερωμένη μηνιαία συνάντησή τους, στο Προεδρικό Μέγαρο.

Στη σύντομη συνομιλία που είχε με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, μπροστά στις κάμερες, ο πρωθυπουργός,Κυριάκος Μητσοτάκης,υπογράμμισε ακόμη ότι «η κλιματική κρίση μπορεί να είναι πραγματικότητα αλλά δεν μπορεί να είναι και ένα άλλοθι. Οφείλει η χώρα μας να κάνει ακόμα περισσότερα βήματα από αυτά που ενδεχομένως είχε σχεδιάσει προκειμένου να είναι έτοιμη να μετριάσει όσο είναι εφικτό τις επιπτώσεις από μια πραγματικότητα, την οποία ήδη την αισθανόμαστε όλοι μας και η οποία μπορεί να έχει δραματικές επιπτώσεις σε πολύ διαφορετικούς τομείς της οικονομικής και κοινωνικής ζωής».

Ο κ. Μητσοτάκης πρόσθεσε ότι «η κυβέρνηση έχει υποχρέωση να αναπροσαρμόσει τον σχεδιασμό της για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών. Έχουν γίνει σημαντικά βήματα σε αυτήν την κατεύθυνση. Και στη διάρκεια των πρόσφατων πυρκαγιών.Κανείς δεν μπορεί να κατηγορήσει το κράτος ότι ήταν απών. Υπήρχαν πυροσβέστες και εναέρια μέσα. Αλλά είναι βέβαιο ότι πρέπει να γίνουμε καλύτεροι και να μάθουμε από τους καλύτερους και διαρκώς να βελτιωνόμαστε και να μην αρκεστούμε στην πρόοδο που έχουμε πετύχει».

Όπως τόνισε «αυτή είναι η υποχρέωση που έχουμε αναλάβει από τον ελληνικό λαό» ενώ σημείωσε ότι «έχουμε πια και αυτοτελές υπουργείο αλλά και σημαντικούς χρηματοδοτικούς πόρους, οι οποίοι μπορούν να κατευθυνθούν σε αυτή την προσπάθεια. Δεν αναφέρομαι μόνο στην ενίσχυση των μέσων κατάσβεσης που έχουν ήδη δρομολογηθεί οι σχετικές διαγωνιστικές διαδικασίες αλλά πρέπει να δώσουμε ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στις προληπτικές δράσεις, στο τι κάνουμε ουσιαστικά τον χειμώνα με τα δάση μας», επισημαίνοντας ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερα εκτός αντιπυρικής περιόδου.

Στη μνήμη, αυτών που έχασαν τη ζωή τους επιτελώντας μια εξαιρετικά δύσκολη και επικίνδυνη αποστολή ο πρωθυπουργός ευχαρίστησε «όσες και όσους εξακολουθούν να δίνουν τη μάχη στα μέτωπα των πυρκαγιών, την πυροσβεστική, τις ένοπλες δυνάμεις την αστυνομία, το λιμενικό, που τόσο πολύ βοήθησαν ώστε να γίνουν πολύ μεγάλες εκκενώσεις με τρόπο οργανωμένο χωρίς να κινδυνεύσει ανθρώπινη ζωή.

Ξεχωριστό ήταν το «ευχαριστώ» του πρωθυπουργού στους εθελοντές για τους οποίους είπε ότι «ειδικά στη Ρόδο έδειξαν μία εντυπωσιακή αυτάπαρνηση. Είναι χρέος του κράτους ειδικά αυτές τις υγιείς εθελοντικές δυνάμεις της κοινωνίας να τις κινητοποιήσει και να τις οργανώσει με ακόμη πιο αποτελεσματικό τρόπο έτσι ώστε να κάνουμε όλοι μαζί το καλύτερο δυνατό απέναντι σε ένα φυσικό φαινόμενο που θα μας συνοδεύει για πάρα πολλά χρόνια».

Ακολούθως, ο πρωθυπουργός ανάφερε ότι «οι φωτιές μπαίνουν κατά κανόνα από ανθρώπινο χέρι» διευκρινίζοντας ότι «αν πρόκειται για αμέλεια είναι ασυγχώρητη« και κάλεσε τους πολίτες να τηρούν τους κανόνες της κοινής λογικής.

Υπογράμμισε ωστόσο ότι αν πρόκειται για δόλο πρέπει να γνωρίζουν όλοι ότι ο πέλεκυς της Δικαιοσύνης θα είναι αμείλικτος απέναντι σ' αυτούς που πιστεύουν ότι μπορούν να ξεφύγουν, θέτοντας σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και φυσικά καταστρέφοντας τον πολύτιμο δασικό μας πλούτο.

Απαντώντας, η κ. Σακελλαροπούλου είπε μεταξύ άλλων, «Δυστυχώς, κύριε Πρόεδρε, είναι τραγικό που βρισκόμαστε σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, είναι μια εξέλιξη της κλιματικής κρίσης η οποία επιτείνεται, που συναντά και τις αδυναμίες μας, συναντά και τις δυσκολίες. Πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε ότι χρειάζεται ακόμα καλύτερη οργάνωση, να μην εφησυχάζει κανείς, γιατί δεν μπορεί κανείς μόνος του. Όπως είπατε πολύ σωστά, εκτός από την Πολιτεία, και η τοπική αυτοδιοίκηση έχει ρόλο να παίξει. Και είναι πολύ συγκινητική η πρωτοβουλία στη Ρόδο, πώς κινητοποιήθηκε η τοπική κοινωνία. Γιατί αυτό που έγινε ήταν εντυπωσιακό, το είπε και ο ξένος Τύπος, η εκκένωση 20.000 ανθρώπων. Ευτυχώς όλη η διαδικασία λειτούργησε σωστά, απ’ αυτή την άποψη τουλάχιστον.

Είναι τραγικό να χάνονται ανθρώπινες ζωές. Στενοχωριέμαι πάρα πολύ, γιατί φυσικά πάνω απ’ όλα είναι η ανθρώπινη ζωή, και το φυσικό κεφάλαιο στη συνέχεια. Βλέπουμε ζωάκια που χάνονται επίσης -δυστυχώς δεν μπορεί να υπάρχει 112 για τα ζώα- εκεί βέβαια όσο μπορούν βοηθούν οι εθελοντές- είναι οδυνηρό να συμβαίνει αυτό».

