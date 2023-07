Πολιτική

Πτώση Canadair - Δένδιας: Σε Μουλά και Στεφανίδη απονέμεται ο βαθμός του Αντιπτεράρχου (εικόνες)

Συγκινητική τελετή στο ΥΕΘΑ, με στελέχη να πετούν στον αέρα τα πηλίκια τους, σε ένδειξη τιμής στα αδικοχαμένα παλικάρια. Παρουσία Δένδια η έπαρση της μεσίστιας σημαίας.

Την μνήμη των δύο πιλότων Χρήστου Μουλά και Περικλή Στεφανίδη που έχασαν τη ζωή τους στο καθήκον κατά τη διάρκεια της μεγάλης πυρκαγιάς στην Κάρυστο τίμησε το υπουργείο Εθνικής Άμυνας το πρωί της Πέμπτης.

Με μια σεμνή αλλά με μεγάλο συμβολισμό τελετή παρουσία του υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια έγινε έπαρσή της σημαίας στο Πεντάγωνο για τους δύο άτυχους πιλότους. Η ελληνική σημαία θα κυματίζει μεσίστια λόγω του τριήμερου πένθους που έχει κηρυχθεί.

Μάλιστα η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία στάθηκε ακίνητη και σιωπηλή στην είσοδο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας την ώρα που σε όλα τα μπαλκόνια του κτηρίου του Πενταγώνου βρίσκονταν στρατιωτικοί και απέτειναν φόρο τιμής.

Το στρατιωτικό προσωπικό του ΥΕΘΑ πέταξε στον αέρα τα στρατιωτικά καπέλα αποχαιρετώντας τους δύο ηρωικώς πεσόντες κυβερνήτες, που ρίχτηκαν με αυταπάρνηση στη μάχη ενάντια στην πύρινη λαίλαπα της Καρύστου.

Παράλληλα, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας και όλη η πολιτική και φυσική ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων, παρέστη σε επιμνημόσυνη δέηση στον Ιερό Ναό Παναγίας Παντάνασσας, στο Στρατόπεδο Παπάγου.

Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας στους δύο πιλότους του μοιραίου καναντερ απονέμεται ο βαθμός του Αντιπτεράρχου.

Η δήλωση του Νίκου Δένδια «Βρέθηκα σήμερα μαζί με την πολιτική και την φυσική ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στην έπαρση της σημαίας σε μεσίστια θέση λόγω του τριήμερου πένθους των Ενόπλων Δυνάμεων για την απώλεια των δύο αξιωματικών της Πολεμικής μας Αεροπορίας. Ο Σμηναγός Χρήστος Μουλάς και ο Ανθυποσμηναγός Περικλής Στεφανίδης έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος στην Εύβοια. Θα ήθελα να εκφράσω για μία ακόμη φορά τα συλλυπητήρια εκ μέρους της Κυβέρνησης και όλων των Ελλήνων στις οικογένειες και στους συναδέλφους τους. Η Ελλάδα πενθεί. Θα ήθελα να ανακοινώσω ότι με απόφαση του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων και κατόπιν εισήγησης του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Κωνσταντίνου Φλώρου, στους δύο αξιωματικούς απονέμεται ο βαθμός του Αντιπτεράρχου. Ακολούθως παραβρεθήκαμε σε επιμνημόσυνη δέηση υπέρ της ανάπαυσης των ψυχών τους στο ναό της Παναγίας του Στρατοπέδου Παπάγου. Η μνήμη τους θα παραμείνει ζωντανή μαζί με τη μνήμη όσων ιπταμένων έχουν χάσει τη ζωή τους επιδεικνύοντας αυταπάρνηση εν ώρα υπηρεσίας στη διαρκή μάχη για την προστασία της εθνικής αξιοπρέπειας, της ζωής, της περιουσίας των Ελλήνων και του φυσικού περιβάλλοντος της πατρίδας μας. Θα ήθελα να επαναλάβω το αυτονόητο: Ουδέν πτητικό μέσο επιχειρεί χωρίς προηγούμενο τεχνικό έλεγχο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω λοιπόν τους τεχνικούς της Πολεμικής μας Αεροπορίας, γιατί χάρη στον συνεχή μόχθο και την προσπάθειά τους έχουν τη δυνατότητα να επιχειρούν τα πυροσβεστικά εναέρια μέσα και πάλι. Ειλικρινή, βαθύτατα συλλυπητήρια στις οικογένειες των πιλότων μας και στην μεγάλη οικογένεια της Πολεμικής Αεροπορίας και των Ενόπλων Δυνάμεων της πατρίδας μας».