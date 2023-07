Κοινωνία

Πτώση Canadair: Δύο τραγωδίες με διαφορά “δύο ημερών” στην Εύβοια!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η συντριβή του πυροσβεστικού αεροπλάνου στην Κάρυστο ανακάλεσε οδυνηρές μνήμες, αφού έγινε μία ημέρα μετά από την επέτειο παρόμοιου δυστυχήματος στηυν περιοχή.

-

Τραγική ειρωνεία… Δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη Καναντέρ, τις ίδιες μέρες, σχεδόν στην ίδια περιοχή, κατέπεσαν την ώρα που επιχειρούσαν για την κατάσβεση μιας μεγάλης φωτιάς.

Η συντριβή του Καναντέρ στην Κάρυστο της Εύβοιας την Τρίτη 25 Ιουλίου, με πλήρωμα δύο χειριστές, η τύχη των οποίων ακόμα αγνοείται, έφερε στη μνήμη μία παρόμοια τραγωδία, που σημειώθηκε λίγα χιλιόμετρα από την Κάρυστο και, συγκεκριμένα, στα Στύρα Ευβοίας, κοντά στον οικισμό Δήλεσο, στις 23 Ιουλίου του 2007, μια χρονιά που σημάδεψε την Ελλάδα με τις φονικές πυρκαγιές στην Ηλεία.

Μία ημέρα αργότερα, στις 24 Ιουλίου του 2007, ανασύρθηκαν νεκροί ο κυβερνήτης και ο συγκυβερνήτης του αεροσκάφους, που συνετρίβη ενώ πραγματοποιούσε ρίψεις νερού για την κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς στα Στύρα Ευβοίας.

Οι δύο πιλότοι ανήκαν στη Μοίρα 383 της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με έδρα την Θεσσαλονίκη. Στάθμευαν στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας, για να συνδράμουν στη δασοπυρόσβεση στη νότια Ελλάδα.

Το αεροσκάφος τύπου CL-415 κατέπεσε στις 15:46 της Δευτέρας 23 Ιουλίου 2007.

Οι δύο πιλότοι που έχασαν τη ζωή τους

Νεκροί ανασύρθηκαν ο σμηναγός Δ. Στοϊλίδης, 34 ετών, παντρεμένος και πατέρας δίδυμων αγοριών, με σύνολο ωρών πτήσεως 1.415, εκ των οποίων οι 970 ώρες στο CL-415, καθώς και ο υποσμηναγός Ι. Χατζούδης, 27 ετών, με σύνολο ωρών πτήσεως 784, εκ των οποίων οι 146 στο CL-415.

Οι πληροφορίες της εποχής έκαναν λόγο για χαμηλή πτήση του μοιραίου Καναντέρ, το οποίο έκανε τη ρίψη νερού και, στη συνέχεια, ο πιλότος προσπάθησε να του δώσει ύψος, όμως το αεροσκάφος έπεσε πάνω σε ορεινό όγκο, με αποτέλεσμα να συντριβεί.

Το αεροσκάφος που κατέπεσε ήταν το υπ αριθμόν 2055, με ημερομηνία κατασκευής το 2001. Έφθασε στην Ελλάδα στις 15 Μαρτίου 2004 και είχε συμπληρώσει περίπου 1.400 ώρες πτήσεως. Ήταν το δέκατο και τελευταίο αεροσκάφος CL-415 που παρελήφθη από την Πολεμική Αεροπορία.

Η φωτιά μαινόταν στην περιοχή, κατακαίοντας πουρνάρια και ελιές, ενώ οι κάτοικοι ορισμένων οικισμών ειδοποιήθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, καθώς οι φωτιά έχει φτάσει στις αυλές τους.

Στο έργο της κατάσβεσης έπαιρναν μέρος πέντε πυροσβεστικά αεροπλάνα, δύο ελικόπτερα και ισχυρές επίγειες δυνάμεις.

Ειδήσεις σήμερα:

Πυρόπληκτοι - ΕΕΣ: Άνοιγμα λογαριασμού και συγκέντρωση τροφίμων



Κομοτηνή - Νεκροί συγκάτοικοι: θρίλερ για τα αίτια θανάτου

Ολλανδία: φονική φωτιά σε πλοίο (εικόνες)