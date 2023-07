Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Ο Θανάσης Γλαβίνας αναλαμβάνει εκπρόσωπος Τύπου

Ποιος είναι ο νέος εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής.

Ο Θανάσης Γλαβίνας αναλαμβάνει τη θέση του Εκπροσώπου Τύπου με απόφαση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκου Ανδρουλάκη, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Ο κ. Γλαβίνας διετέλεσε την περίοδο Ιανουαρίου 2022 - Απριλίου 2023 Διευθυντής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Το βιογραφικό του Θανάση Γλαβίνα

Στην προσωπική ιστοσελίδα του ο Θανάσης Γλαβίνας παρουσιάζοντας τον εαυτό του, αναφέρει τα εξής:

"Γεννήθηκα το 1987 στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης, με καταγωγή από τον Σοχό Θεσσαλονίκης, του Δήμου Λαγκαδά, από την μεριά του πατέρα μου, Γιάννη Γλαβίνα, και από το Κάτω Σχολάρι Θεσσαλονίκης, του Δήμου Θέρμης, από την πλευρά της μητέρας μου, Παρθένας Παπαδοπούλου, ενώ έχω μία αδελφή, τη Μάγδα.

Είμαι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και κάτοχος δύο μεταπτυχιακών διπλωμάτων της Νομικής Κομοτηνής, στο Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Επίσης, έχω ολοκληρώσει μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Βόννης της Γερμανίας, όπου έλαβα, μάλιστα, υποτροφία από την Ομοσπονδιακή Βουλή και εργάστηκα για μερικούς μήνες στο γραφείο βουλευτή του Γερμανικού Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD).

Σήμερα, είμαι υποψήφιος Διδάκτωρ στον Τομέα Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης της Νομικής Κομοτηνής. Έχω εργαστεί ως ωρομίσθιος συνεργάτης στον Τομέα Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής της Νομικής Κομοτηνής, πραγματοποιώντας φροντιστηριακά μαθήματα, ενώ συμμετείχα ως διδάσκων στην θεωρητική εκπαίδευση σωμάτων ασφαλείας στη Σχολή Αστυφυλάκων του Τ.Δ.Α. Κομοτηνής, σε νομικά μαθήματα. Στο πλαίσιο της εκπόνησής της διδακτορικής μου διατριβής, ως επισκέπτης διδακτορικός φοιτητής με υποτροφία από το Πανεπιστήμιο του Γκρατς της Αυστρίας, πραγματοποίησα έρευνα σχετική με το θέμα της διατριβής μου, ενώ παρακολούθησα και μαθήματα Αυστριακού Δημοσίου Δικαίου.

Ακόμη, έχω εργαστεί ως αυτοαπασχολούμενος δικηγόρος στη γενέτειρά μου, Θεσσαλονίκη, όντας μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου της πόλης μου από το 2012, αλλά και ως συνεργάτης σε φορείς που ασχολούνται με την προστασία αιτούντων ασύλου. Παράλληλα, εργάστηκα για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο πεδίο της Μετανάστευσης και της Εσωτερικής Ασφάλειας.

Όσο για την πολιτική, ήταν ανέκαθεν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας μου, ήδη από μικρή ηλικία. Μεγάλωσα, εξάλλου, σε ένα «πολιτικό σπίτι», καθημερινός μάρτυρας πολιτικών συζητήσεων και με πλήθος πολιτικών εφημερίδων γύρω μου, λόγω της έντονης δράσης του πατέρα μου, Γιάννη Γλαβίνα, βουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. από το 1981 ως το 1996. Έτσι, είχα πάντοτε έντονο ενδιαφέρον για τα πολιτικά ζητήματα και τη δύναμη της πολιτικής να διαμορφώνει και να αλλάζει τις ζωές των ανθρώπων προς το καλύτερο.

Από πρωτοετής φοιτητής εντάχθηκα στην Π.Α.Σ.Π. της Νομικής Κομοτηνής και εκλέχθηκα γραμματέας της οργάνωσης δύο φορές, στα χρόνια 2007-2009. Έκτοτε συμμετέχω ανελλιπώς στις διαδικασίες του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και είμαι μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής, ήδη από το 2018.

Τον Ιανουάριο του 2022, με απόφαση του Προέδρου του κόμματος Ν. Ανδρουλάκη, ανέλαβα τη θέση του Διευθυντή της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑ.ΣΟ.Κ.-Κινήματος Αλλαγής"