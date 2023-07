Κοινωνία

Φωτιές: Εκκένωση οικισμών στην Μαγνησία – Επί ποδός σε Φθιώτιδα, Ρόδο,Εύβοια, Κέρκυρα

Φονική η πυρκαγιά στην Θεσσαλία. Εννέα οικισμοί εκκενώθηκαν την νύχτα. Πως εξελίσσεται η μάχη των πυροσβεστών στα μεγαλύτερα πύρινα μέτωπα ανά την Ελλάδα.

Δύο νεκροί είναι ο τραγικός απολογισμός από τις πυρκαγιές που ξέσπασαν χθες το μεσημέρι στη Μαγνησία.

Μία γυναίκα βρέθηκε απανθρακωμένη μέσα στο τροχόσπιτο της στο Χοροστάσι Αλμυρού Βόλου, από τη φωτιά που είχε ξεσπάσει στον Αλμυρό. Η φωτιά όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική είχε πορεία ανατολικά προς τη θάλασσα, από τον Νέο Πλάτανο Αλμυρού προς το Χοροστάσι.

Σε κοντινή απόσταση βρέθηκε ένας άντρας ημιλιπόθυμος ο οποίος διεκομίσθη στο νοσοκομείο και είναι καλά στην υγεία του. Από την πυρκαγιά που ξέσπασε στο Βελεστίνο Μαγνησίας και έλαβε διαστάσεις ένας 47χρονος κτηνοτρόφος, βρέθηκε απανθρακωμένος σε δασική έκταση κοντά στην κτηνοτροφική του μονάδα στον 'Αγιο Γεώργιο Φερών.

Οι δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας, μαζί με τους εθελοντές θα δώσουν για ακόμη ένα βράδυ μάχη με τα πολλαπλά πύρινα μέτωπα.

Άνιση μάχη με την φωτιά έδιναν όλο το βράδυ οι πυροσβέστες, οι αστυνομικοί, οι εθελοντές και οι κάτοικοι της Μαγνησίας, καθώς η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στο Βελεστίνο και κόστισε την ζωή σε δύο ανθρώπους συνεχίζει να καίει παρά τις τιτάνιες προσπάθειες που γίνονται για να περιοριστεί.

Λίγο μετά τις 1:30 τα ξημερώματα της Πέμπτης εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους του οικισμού Μελισσάτικα να εκκενώσουν την περιοχή προς το Βόλο. Στην συνέχεια στις 05:30 τα ξημερώματα με νέο μήνυμα της η Πολιτική Προστασία ζήτησε την εκκένωση των περιοχών Χρυσή Ακτή Παναγιάς, Βελανιδιά, Μάραθο και Κριθάρια. Λίγο αργότερα, στις 5:46 εστάλη και νέο 112 για τις περιοχές Πευκάκια, Αλυκές, Αγ. Γεώργιος και Νέα Αγχίαλος. Στο Βόλο αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη δύο μέτωπα ένα βόρεια της πόλης και ένα προς το παραλιακό κομμάτι προς Νέα Αγχίαλο. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ από τα πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν να επιχειρούν από αέρος 3 αεροπλάνα και 1 ελικόπτερα.

Καλύτερη είναι η εικόνα στην πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στο Κάστρο Λαμίας. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά δεν είχε ιδιαίτερη ένταση κατά τις βράδυνες ώρες ωστόσο υπάρχουν κάποιες εστίες διάσπαρτες σε αγροτικά σημεία όπου υπάρχουν ελιές.

Σε εξέλιξη βρίσκεται, για 10η ημέρα, η πυρκαγιά στη Ρόδο, όπου κατά την διάρκεια της νύχτας σημειώθηκαν μικρές αναζωπυρώσεις κοντά στα χωριά Βάτι και στο Γεννάδι. Στην Ρόδο τις επίγειες δυνάμεις συνδράμουν από το πρωί 3 αεροπλάνα και 3 ελικόπτερα.

Βελτιωμένη είναι η εικόνα και στην Κέρκυρα όπου η φωτιά είναι σε ύφεση, αλλά και εκεί όμως υπάρχουν ακόμα διάσπαρτες εστίες. Στην Κέρκυρα από το πρωί επιχειρεί από αέρα 1 ελικόπτερο. Στην Κάρυστο οι προσπάθειες της πυροσβεστικής έχουν επικεντρωθεί στην περιοχή του Αντιά, ενώ παράλληλα υπάρχουν διάσπαρτες εστίες πλησίον του Πλατανιστού. Σχετικά με την φωτιά στο Αίγιο, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, παρουσιάζεται εικόνα ύφεσης, και αν και υπήρχαν μικρές αναζωπυρώσεις μέσα στην ημέρα σε δύσβατα σημεία, ήταν όλες εντός της περιμέτρου και αντιμετωπίστηκαν.

Μία διαφορετική μέρα ξημέρωσε σήμερα στη Λαμία, καθώς η γενικότερη εικόνα της φωτιάς είναι πολύ καλύτερη.

Από χθες στις 8:00 το βράδυ, που κόπασαν οι άνεμοι, έσβησαν και τα τελευταία μέτωπα της πυρκαγιάς, ενώ σταμάτησαν και οι αναζωπυρώσεις. Έτσι δόθηκε η ευκαιρία στις επίγειες δυνάμεις των πυροσβεστών και στους εθελοντές μέσα σε λίγες ώρες να ελέγξουν απολύτως την κατάσταση, σβήνοντας και τις τελευταίες εστίες στα μέτωπα της φωτιάς. Μέχρι το ξημέρωμα έσβησαν και τα τελευταία «καντηλάκια» τα οποία υπήρχαν, ενώ ως τις πρώτες πρωινές ώρες συνεργεία της ΔΕΗ αποκατέστησαν ζημιές σε ένα τμήμα του ηλεκτρικού δικτύου, δίνοντας ρεύμα σε εκατοντάδες νοικοκυριά.

Είναι χαρακτηριστικό ότι έχουν καταστραφεί κολώνες, έχουν καεί μετασχηματιστές, έχουν προβλήματα ακόμη και υποσταθμοί της ΔΕΗ, που υπήρχαν στο συγκεκριμένο σημείο. Μέχρι αυτή την ώρα υπάρχει πλήρης άπνοια, γεγονός το οποίο διευκολύνει τα μέγιστα τις δυνάμεις πυρόσβεσης ακόμη και για τις τελευταίες ενέργειες με το πρώτο φως της μέρας.

Αν και οι καταγραφές των ζημιών αναμένεται να γίνουν σήμερα από συνεργεία του δήμου, οι πρώτες εκτιμήσεις από επιτελείς που επισκέφθηκαν ένα προς ένα όλα τα σπίτια κάνουν λόγο για ζημιές σε αποθηκευτικούς χώρους, σε βοηθητικούς χώρους κατοικιών, ακόμη και σε προσόψεις σπιτιών, όμως δεν εντόπισαν σπίτι που να έχει επεκταθεί η φωτιά και να το έχει καταστρέψει. Παράλληλα έχουν καταστραφεί ελαιοπερίβολα, αλλά και σταβλικές εγκαταστάσεις, ενώ σε δεκάδες περιπτώσεις μπόρεσαν και απομάκρυναν, είτε τα ζώα που υπήρχαν, είτε ακόμη ορισμένα οικόσιτα ζώα, σε αγροικίες της περιοχής. Σήμερα ωστόσο αναμένεται να ξεκινήσει η πλήρης καταγραφή των ζημιών.

Τις πρώτες πρωινές ώρες τελείωσε και ο εφιάλτης για την Τιθορέα και την Ελάτεια. Με συντονισμένες προσπάθειες οι πυροσβεστικές δυνάμεις, οι αγρότες της περιοχής και οι εθελοντικές οργανώσεις έδωσαν μία πραγματική μάχη μέσα στην αγροτική περιοχή με ό,τι μέσο μπορούσαν και σταμάτησαν τις φλόγες. Τρακτέρ, χωματουργικά μηχανήματα πυροσβεστικά οχήματα αλλά και αρκετοί πολίτες μαζί με τους πυροσβέστες κυνηγούσαν τις φλόγες και τις πρόλαβαν πριν αυτές μπορέσουν να φτάσουν μέχρι την Ελάτεια ή να συνεχίσουν σε δασική περιοχή.