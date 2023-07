Αθλητικά

Μουντιάλ Γυναικών: Η Νιγηρία “έκανε την έκπληξη” με την Αυστραλία

Επικράτησε της Αυστραλίας και άλλαξε τη βαθμολογία του 2ου ομίλου η Νιγηρία.

Η Νιγηρία έκανε την έκπληξη στο Παγκόσμιο Κύπελλο των γυναικών και νίκησε 3-2 την Αυστραλία, η οποία συνδιοργανώνει το τουρνουά με τη Νέα Ζηλανδία.

Μετά το αποτέλεσμα αυτό, η αφρικανική ομάδα ισοβαθμεί με τον Καναδά στην κορυφή της βαθμολογίας του 2ου ομίλου με τέσσερις βαθμούς, ενώ ακολουθεί η Αυστραλία με τρεις και η Ιρλανδία, η οποία είναι στο... μηδέν, έχει ήδη αποκλειστεί.

Πλέον, η Αυστραλία χρειάζεται μόνο νίκη κόντρα στον Καναδά την τελευταία αγωνιστική, προκειμένου να προκριθεί στους «16» της διοργάνωσης.

Οι «οικοδέσποινες» άνοιξαν το σκορ στις καθυστερήσεις του α΄ μέρους (45+1΄) με την Έμιλι Βαν Έγκμοντ, ωστόσο οι δύο ομάδες πήγαν ισόπαλες στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα, χάρη στο γκολ της Ουτσένα Κανού (45+6΄). Στη συνέχεια, η Οσινάτσι Οχάλε έβαλε τη Νιγηρία μπροστά στο σκορ στο 65΄ (2-1), ενώ η Ασισάτ Οσοάλα έδωσε προβάδισμα δύο τερμάτων στο αφρικανικό συγκρότημα στο 72΄ (3-1).

Το μόνο που κατάφεραν οι "Matildas" ήταν να μειώσουν στο δέκατο λεπτό των καθυστερήσεων με την Αλάνα Κένεντι (3-2), με τη Νιγηρία να πανηγυρίζει τη νίκη στο «Λανγκ Παρκ» του Μπρισμπέιν.

Μέχρι και την Κυριακή 20 Αυγούστου ζούμε ξανά Μουντιάλ το καλοκαίρι, καθώς η μεγαλύτερη διοργάνωση ποδοσφαίρου γυναικών προβάλλεται αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 και στο ΑΝΤ1+!

