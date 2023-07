Κοινωνία

Πειραιάς: Επιστροφή πλοίου με μηχανική βλάβη

Εκατοντάδες επιβάτες και οχήματα βρίσκονται στο πλοίο που παρουσίασε μηχανική βλάβη ενώ ήταν εν πλω προς νησιά του Αιγαίου.

Στο λιμάνι του Πειραιά επιστρέφει με 506 επιβάτες και 100 άτομα πλήρωμα, το επιβατηγό οχηματαγωγό "Blue Galaxy" μετά από μηχανική βλάβη που παρουσίασε κατά την εκτέλεση του δρομολογίου του από Πειραιά προς Σάμο, Κω, Ρόδο.

Το πλοίο επιστρέφει στον Πειραιά με τη συνδρομή δύο ρυμουλκών.

