Ξιφασκία: Δύο μετάλλια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα

Γαλανόλευκος θρίαμβος επί ιταλικού εδάφους, με δύο μετάλλια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ξιφασκίας.

Η 27η Ιουλίου 2023 θα αποτελεί, εφεξής, μία ιστορική ημέρα για την Ελλάδα και την ελληνική ξιφασκία, καθώς στο πόντιουμ του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, στο Μιλάνο, ανέβηκαν δύο Ελληνίδες πρωταθλήτριες.

Τα μετάλλια που είχε κατακτήσει η χώρα στο θεσμό πριν από την πρωτεύουσα της Λομβαρδίας ήταν δύο: το χάλκινο της Δώρας Γκουντούρα το 2019 και το ιδίου χρώματος της Δέσποινας Γεωργιάδου το 2022.

Τη Πέμπτη όμως, στo εκθεσιακό κέντρο Allianz MiCo τα μετάλλια έγιναν τέσσερα. Η Γεωργιάδου κατάκτησε το ασημένιο και η Γκουντούρα το χάλκινο στη σπάθη Γυναικών και ανέβηκαν στο δεύτερο και στο τρίτο σκαλί του βάθρου.

Οι δύο εκπληκτικές Ελληνίδες ξιφομάχοι, όπως και η Εθνική πόλο των Ανδρών, έκαναν υπερήφανη όλη την Ελλάδα στις πολύ δύσκολες στιγμές και καταστάσεις που βιώνει τις τελευταίες ημέρες η χώρα.

Επίσης, απέδειξαν ότι όχι μόνο θα είναι παρούσα η χώρα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024 αλλά και πως μπορεί να διεκδικήσει μετάλλιο.

Η Δέσποινα Γεωργιάδου στη φάση των «64» νίκησε με 15-13 την Τουρκάλα Ντενίζ Σελίν Ουνλουντάγκ (FIE No141), στη φάση των «32» με 15-10 τη Γερμανίδα Γιούλικα Φούνκε (FIE No43), στις «16» με 15-7 την Κορεάτισσα Τζίσου Γιουν (FIE No20) και στον προημιτελικό με 15-9 την Κινέζα Χενγκγιού Γιανγκ (FIE No34).

Στον ημιτελικό, απέναντι στην 22χρονη Βουλγάρα Γιοάνα Ιλίεβα (FIE No24), η Ελληνίδα επέβαλε το ρυθμό της, επικράτησε εύκολα με 15-8 και πέρασε στον τελικό, όπου μπροστά σε χιλιάδες φιλάθλους ηττήθηκε με 15-11 από την Γιαπωνέζα Μισάκι Εμούρα (FIE No1), η οποία υπερασπίστηκε τον περσινό παγκόσμιο τίτλο της.

Ωστόσο, το ασημένιο μετάλλιο που κατάκτησε είναι η μεγαλύτερη διάκριση στην ιστορία της ελληνικής ξιφασκίας και το δεύτερο μετάλλιο στην καριέρα της 32χρονης αθλήτριας, μετά το χάλκινο στο Κάϊρο το 2022.

Η Δώρα Γκουντούρα επίσης εξασφάλισε μετάλλιο με τέσσερις συνεχείς νίκες. Στη φάση των «64» νίκησε με 15-6 την Βραζιλιάνα Λουάνα Πέκελμαν (FIE No46), στις «32» με 15-4 τη Γεωργιανή Λίκε Τζιτζιεϊσβίλι (FIE No50), στις «16» νίκησε με 15-6 τη Γερμανίδα Λαρίσα Άιφλερ (FIE No18) και στον προημιτελικό με 15-11 τη Γαλλίδα Μανόν Άπιτι-Μπρουνέ (FIE No6).

Στον ημιτελικό μονομάχησε με την μετέπειτα νικήτρια και κάτοχο του παγκόσμιου τίτλου, Μισάκι Εμούρα (FIE No1), από την οποία έχασε κυριολεκτικά στη λεπτομέρεια και στον τελευταίο πόντο (15-14).

Η Γκουντούρα ήταν με μικρή διαφορά πίσω στο σκορ από την αρχή του ημιτελικού, κατάφερε να κάνει την ανατροπή σε 14-13 και είχε δυο ευκαιρίες να λήξει τον αγώνα, αλλά δεν το πέτυχε...

