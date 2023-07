Βραζιλία - Φυλακές: φονική εξέγερση μετά από απόπειρα απόδρασης

Κόσμος

Αρκετοί κρατούμενοι σκοτώθηκαν στην διάρκεια εξέγερσης σε φυλακή υψίστης ασφαλείας της Βραζιλίας.

Πέντε έγκλειστοι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια εξέγερσης που διήρκεσε σχεδόν 24 ώρες σε φυλακή υψίστης ασφαλείας στη βόρεια Βραζιλία, ανακοίνωσαν οι αρχές χθες Πέμπτη. Η εξέγερση στη φυλακή της Χίου Μπράνκου, της πρωτεύουσας της πολιτείας Άκρε, διήρκεσε από το πρωί της Τετάρτης ως χθες Πέμπτη στις 07:00 (τοπικές ώρες), όταν οι κρατούμενοι παραδόθηκαν έπειτα από πολύωρες διαπραγματεύσεις, εξήγησαν οι πολιτειακές αρχές.

Κατά τη διάρκεια της εξέγερσης, «πέντε κρατούμενοι σκοτώθηκαν». Αστυνομικός τραυματίστηκε από σφαίρα, όπως και άλλοι δύο κρατούμενοι.

Οι φυλακισμένοι στασίασαν αφού «13 προσπάθησαν να αποδράσουν» από τη φυλακή Αντόνιου Αμάρου, αλλά φύλακες τους εμπόδισαν, σύμφωνα με ανακοίνωση της πολιτειακής κυβέρνησης.

Κρατούμενοι πήραν ομήρους φύλακα και κρατούμενο στον οποίο είχαν ανατεθεί καθήκοντα καθαρισμού, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Αρχικά, είχε γίνει λόγος για ομηρία δυο αστυνομικών. Οι κρατούμενοι ήταν βαριά οπλισμένοι: η αστυνομία προχώρησε στην κατάσχεση δεκαπέντε όπλων διαφόρων διαμετρημάτων μετά την παράδοσή τους, πάντα σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Διενεργείται έρευνα για «τις περιστάσεις» της ανταρσίας προκειμένου να «διορθωθούν τα λάθη που διαπράχθηκαν», σύμφωνα με τη γραμματεία (το πολιτειακό υπουργείο) Δικαιοσύνης και Δημόσιας Ασφάλειας της Άκρε.

Στην επιχείρηση για την αποκατάσταση του ελέγχου στη φυλακή συμμετείχαν κάπου 200 αστυνομικοί, συμπεριλαμβανομένων μελών των ειδικών δυνάμεων και ενισχύσεων που εστάλησαν από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Οι αιματηρές ταραχές δεν είναι σπάνιες στις φυλακές της Βραζιλίας, που έχουν πλεονάζοντα πληθυσμό και ελλείψεις προσωπικού. Τον Δεκέμβριο, ο πληθυσμός των φυλακισμένων στη μεγαλύτερη χώρα της νότιας Αμερικής ανερχόταν σε 643.137 ανθρώπους, κατά επίσημα δεδομένα.

