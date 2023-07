Κοινωνία

Υμηττός: Εμπρηστικός μηχανισμός βρέθηκε στο βουνό (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι εξετάζουν οι Αρχές για τον μηχανισμό που εντοπίστηκε από εθελοντές τοβράδυ της Πέμπτης, στον Υμηττό.

-

Αυτοσχέδιος εμπρηστικός μηχανισμός βρέθηκε το βράδυ της Πέμπτης στην περιοχή της Αγίας Μαύρας στην Ηλιούπολη, στν Υμηττό.

Εθελοντές πυροσβέστες εντόπισαν σε περιπολία τους το "περίεργο αντικείμενο" στο βουνό της Αττικής.

Όταν πλησίασαν να δουν περί τίνος πρόκειται, διαπίστωσαν ότι ήταν κάποιου είδους μηχανισμός και αμέσως ειδοποίησαν τις Αρχές.

Η Πυροσβεστική παρέλαβε το αντικείμενο και στελέχη της διαπίστωσαν ότι πρόκειται για εμπρηστικό μηχανισμό.

Ο μηχανισμός μεταφέρθηκε στα ειδικά εργαστήρια για να αναζητηθούν τυχόν δακτυλικά αποτυπώματα που άφησαν πάνω του οι επίδοξοι εμπρηστές.

Στη συνέχεια, ο μηχανισμός θα ανοιχτεί από τους ειδικούς για να διαπιστωθεί ακριβώς περί τίνος πρόκειται.

Ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί αν οι δράστες είχαν προγραμματίσει τον μηχανισμό για να «πυροδοστηθεί» αργότερα ή αν είναι από εκείνους τους μηχανισμούς που προκαλούν φωτιά μετά από υπερθέρμανση.

«Την Πέμπτη 27 Ιουλίου, περίπου στις 21:30 κατά τη διάρκεια περιπολίας εθελοντών της ομάδας μας με το όχημα "ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 3" στον δασικό δρόμο του Υμηττού στην περιοχή Αστυνομικά Ηλιούπολης εντοπίστηκε ύποπτο αντικείμενο. Οι εθελοντές μας είδαν κάτι να γυαλίζει και όταν πλησίασαν είδαν μια μπαταρία με καλώδια και άμεσα ενημέρωσαν τις Αρχές για να ξεκινήσει η διαδικασία από τους αρμόδιους φορείς της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής. Το ύποπτο αντικείμενο έχει παραδοθεί στις Αρχές για περαιτέρω έρευνα. Η ομάδα μας παραμένει σε επιφυλακή όπως κάθε μέρα και σε πλήρη ετοιμότητα, ενώ υπενθυμίζουμε ότι η είσοδος στο βουνό απαγορεύεται», αναφέρεται σε ανακοίνωση της Εθελοντικής Ομάδας Δασοπροστασίας και Πυρόσβεσης Ηλιούπολης – ΕΟΔΠΗ.





Ειδήσεις σήμερα:

Πτώση ελικοπτέρου στην Σάμο (εικόνες)

ΗΠΑ για ελληνική οικονομία: Επιθετική ατζέντα σε επενδύσεις - μεταρρυθμίσεις

Φωτιές: “Ασφαλής η βάση της 111 ΠΜ” - Πως εξελίσσονται τα πύρινα μέτωπα ανά την Ελλάδα