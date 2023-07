Μουντιάλ Γυναικών: Η Αργεντινή... έσωσε τον βαθμό με απίστευτο come-back (εικόνες)

Αθλητικά

Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ήταν η πρώτη μονομαχία της ημέρας για το Μουντιάλ Γυναικών, που προβάλλεται από τον ΑΝΤ1 και το ANT1+

Η Νότια Αφρική προηγήθηκε 2-0 της Αργεντινής και έδειξε να βρίσκεται αγκαλιά με μια ιστορική νίκη, αλλά η “αλμπισελέστε” με φοβερή αντεπίθεση και δύο γκολ σε ένα πεντάλεπτο κατάφεραν να πάρουν την ισοπαλία (2-2), στο πρώτο παιχνίδι της ημέρας για το Μουντιάλ Γυναικών.

Την πρώτη νίκη της ιστορία τους στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών έψαχναν Αργεντινή και Νότια Αφρική, κάτι που φάνηκε και από το γεγονός πως μπήκαν στο ματς για να παίξουν ανοιχτά. Ωστόσο, οι Αφρικανές ήταν καλύτερες στο γήπεδο και πιο απειλητικές, με τις παίκτριες της “αλμπισελέστε” να είναι κατώτερες των περιστάσεων για ένα τέτοιο ματς. Κάπως έτσι, φυσιολογικά με βάση τη ροή του αγώνα ήρθε το προβάδισμα για τη Ν. Αφρική στο 30ο λεπτό με την Μοτάλο να σκοράρει απο κοντά, με το γκολ να τσεκάρεται στο VAR για οφσάιντ και τελικά να μετρά κανονικά για το 1-0, σκορ το οποίο παρέμεινε ως το φινάλε του ημιχρόνου.





Οι κινήσεις του Χερμάν Πορτανόβα από τον πάγκο άλλαξαν την εικόνα της Αργεντινής, η οποία ήταν καλύτερη στο δεύτερο μέρος αλλά ακόμη μία ολιγωρία στην άμυνά της έφερε το δεύτερο γκολ της Νότιας Αφρικής, με την Κγκατλάνα να πλασάρει από κοντά για το 2-0. Ένα ιστορικό τέρμα αφού η 27χρονη φορ έγινε η πρώτη παίκτρια που σκοράρει με τη χώρα της σε δύο διαφορετικά Παγκόσμια Κύπελλα.

Η Αργεντινή, πάντως, δεν τα παράτησε, η είσοδος της Ροντρίγκες έδωσε και άλλη ώθηση στην ομάδα της, με την αλμπισελέστε να βγάζει χαρακτήρα στο γήπεδο. Διότι στο 74’ η Μπράουν με απίστευτο σουτ δεν άφησε περιθώριο αντίδρασης στην Σουάρτ, μειώνοντας σε 2-1 και πέντε λεπτά αργότερα η Νούνιες (που είχε μπει επίσης ως αλλαγή) με ωραία κεφαλιά μετά από σέντρα της Ροντρίγκες, έγραψε το 2-2 μέσα σε ξέφρενους πανηγυρισμούς σε χορτάρι και κερκίδες.

Το σκορ έμεινε ως είχε ως το φινάλε, με τις δύο ομάδες να παίρνουν τον πρώτο τους βαθμό στον 7ο όμιλο σε ένα απολαυστικό ματς. Ωστόσο, θα πρέπει να περιμένουν το αποτέλεσμα του Σουηδία-Ιταλία, ώστε να γνωρίζουν αν παραμένουν και οι δύο στο κόλπο της πρόκρισης (σε περίπτωση ισοπαλίας του άλλου αγώνα) ή κάποια εκ των δύο χωρών αποκλειστεί και μαθηματικά από τώρα.

