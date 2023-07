Κοινωνία

Τηλεφωνικές απάτες: Γυναίκες έδωσαν δεκάδες χιλιάδες ευρώ σε επιτήδειους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως οι δράστες εξαπάτησαν τις γυναίκες και τις έπεισαν να τους παραδώσουν τα χρήματα. Οδηγίες απο την Αστυνομία προς τους πολίτες.

-

Νέα κρούσματα τηλεφωνικής απάτης με πρόσχημα ατυχήματα που δήθεν υπέστησαν συγγενικά πρόσωπα ανυποψίαστων θυμάτων, καταγγέλθηκαν τις τελευταίες μέρες σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας. Πρόκειται για δύο περιπτώσεις, η πρώτη στην Ημαθία και η δεύτερη στην Πιερία, κατά τις οποίες άγνωστοι απέσπασαν συνολικά το ποσό των 46.500 ευρώ.

Ειδικότερα, στην Ημαθία, άγνωστος προσποιούμενος τον γιατρό κάλεσε μία 49χρονη, υποστηρίζοντας ψευδώς ότι η κόρη της τραυματίστηκε σε τροχαίο και γι' αυτό το λόγο πρέπει να υποβληθεί σε χειρουργείο. Με τον τρόπο αυτό πείστηκε να καταβάλει 21.500 ευρώ για να καλυφθεί το κόστος της υποτιθέμενης επέμβασης, ποσό το οποίο παρέδωσε σε συνεργό του δήθεν γιατρού.

Στην περίπτωση της Πιερίας, μία 68χρονη παρέδωσε 25.000 ευρώ σε άγνωστο, ύστερα από ανάλογο τηλεφώνημα που δέχθηκε για ατύχημα της κόρης της ύστερα από πτώση.

Τα δύο παραπάνω περιστατικά ερευνώνται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές και δεν αποκλείεται οι δράστες να επιχείρησαν να εξαπατήσουν κι άλλους πολίτες στις ίδιες περιοχές.

Μάστιγα οι τηλεφωνικές απάτες

Μόλις τα προηγούμενα 24ωρα, η Ασφάλεια Καβάλας ανακοίνωσε ότι εξιχνίασε εννέα περιπτώσεις απάτης με την ίδια μέθοδο, τέσσερις τετελεσμένες και πέντε σε απόπειρα, σε Καβάλα, Αλεξανδρούπολη και Βόλο, συλλαμβάνοντας μία 68χρονη, με καταγωγή από τη Βουλγαρία. Η συλληφθείσα φέρεται ως μέλος εγκληματικής ομάδας και είχε το ρόλο της είσπραξης χρημάτων και τιμαλφών. Στην κατοχή της βρέθηκαν 134 χρυσές λίρες και κοσμήματα. Το κύκλωμα φέρεται, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., να αποκόμισε σε διάστημα 10 ημερών 51.000 ευρώ και τιμαλφή.

Η «κομπίνα» με τα δήθεν τροχαία ατυχήματα είναι από τις πιο συνηθισμένες μορφές απάτης έχοντας εξελιχθεί σε μάστιγα, παρά τις ενημερωτικές καμπάνιες που διεξάγει κατά καιρούς η ΕΛ.ΑΣ. για την προστασία των πολιτών, συνήθως ηλικιωμένων και υπέργηρων. Αστυνομικές πηγές με γνώση της συγκεκριμένης μεθόδου απάτης, επισημαίνουν ότι οι επιτήδειοι εκμεταλλεύονται τη σύγχυση και συναισθηματική φόρτιση που προκαλούν στα θύματά τους, την ώρα που πραγματοποιούν τις τηλεφωνικές κλήσεις, καθιστώντας αυτά ευάλωτα στην επίτευξη του στόχου τους.

Συμβουλές από την ΕΛ.ΑΣ.

Με στόχο την αντιμετώπιση και την πρόληψη τέτοιων περιστατικών εκ μέρους των πολιτών, η ΕΛ.ΑΣ. εξέδωσε σαφείς οδηγίες για τον τρόπο που πρέπει να ενεργούν. Συγκεκριμένα συμβουλεύουν τα εξής στους πολίτες:

Να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί όταν άγνωστοι προσπαθήσουν να τους πείσουν για την καταβολή χρηματικού ποσού, με το πρόσχημα επείγουσας ανάγκης συγγενικού - φιλικού προσώπου (π.χ. νοσηλεία σε νοσοκομείο). Το ίδιο μπορεί να προσπαθήσουν και τηλεφωνικά. Για τους ίδιους λόγους να μην ενδίδουν σε προτροπές για συνάντηση (ραντεβού κ.λπ.).

Σε περιπτώσεις που άγνωστοι επικαλούνται έκτακτη ανάγκη γνωστού - συγγενικού προσώπου, να επιδιώκουν πάντα οι ίδιοι να επικοινωνούν τηλεφωνικά με το γνωστό - συγγενικό πρόσωπο, προς επιβεβαίωση των όσων επικαλούνται. Η επικοινωνία να γίνεται με δικό τους τηλέφωνο και κατόπιν δικής τους πρωτοβουλίας και να μην δέχονται να μιλάνε με άτομο, το οποίο κάλεσαν οι άγνωστοι.

Σε κάθε περίπτωση, να δηλώνουν ότι δεν πρόκειται να παραδώσουν χρήματα, εάν δεν εμφανιστούν οι γνωστοί - συγγενείς τους.

Να μην δέχονται σε καμία περίπτωση άγνωστα άτομα να τους οδηγήσουν σε Πιστωτικό Κατάστημα ή ΑΤΜ για ανάληψη χρηματικού ποσού.

Επισημαίνεται ότι από νοσοκομεία ή από δημόσιες υπηρεσίες δεν χρησιμοποιείται η πρακτική υπάλληλοί τους να μεταβαίνουν σε οικίες ή σε δημόσιους χώρους και να ζητούν από πολίτες την καταβολή χρημάτων για υπηρεσίες που παρέχουν.

Να έχουν πάντα διαθέσιμους τους τηλεφωνικούς αριθμούς, με τους οποίους πρέπει να επικοινωνήσουν σε περίπτωση ανάγκης (Αστυνομία, Πυροσβεστική, Νοσοκομεία, στενοί συγγενείς κ.α.).

Να ενημερώνουν πάντα τις αστυνομικές Αρχές, ακόμη και σε περίπτωση απόπειρας απάτης σε βάρος τους.

Ειδήσεις σήμερα:

ΗΠΑ για ελληνική οικονομία: Επιθετική ατζέντα σε επενδύσεις - μεταρρυθμίσεις

Υμηττός: Εμπρηστικός μηχανισμός βρέθηκε στο βουνό (εικόνες)

Αυτοκίνητο έπεσε σε απορριμματοφόρο και τραυμάτισε υπάλληλο καθαριότητας