Υγεία - Περιβάλλον

“Ζήσε αλλιώς”: ουρικό οξύ, εξοντωτικές δίαιτες και διαδικτυακοί κίνδυνοι

Δείτε αναλυτικά τα θέματα της εκπομπής “Ζήσε αλλιώς” με την Σοφία Αλιμπέρτη στον ΑΝΤ1.

«ΖΗΣΕ ΑΛΛΙΩΣ» λέει η Σοφία Αλιμπέρτη και μαζί με τον Κωνσταντίνο Δέδε και τον Κωνσταντίνο Ξένο μάς προσκαλούν να μάθουμε να ζούμε καλύτερα μέσα από χρήσιμες συμβουλές υγείας και ευεξίας που μπορούν να αλλάξουν τη ζωή μας.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ, ΣΤΙΣ 10:00

Φροντίζουμε τα λουλούδια μας πριν φύγουμε για τις καλοκαιρινές μας διακοπές. Ο γεωπόνος Μάκης Τσόκας μάς δίνει χρήσιμα tips!

Τι σημαίνει το υψηλό ουρικό οξύ και πόσο επικίνδυνο είναι για την υγεία μας; Ο ειδικός παθολόγος Μιχαήλ Εξαρχάκος απαντά σε όλες τις ερωτήσεις μας.

Κίνδυνοι στο διαδίκτυο: Πόσο εύκολο είναι να γίνει κάποιος θύμα; Ο διευθυντής της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Βασίλης Παπακώστας μας λέει πώς να προστατευτούμε από τις ηλεκτρονικές απάτες.

Εξοντωτικές δίαιτες: Χάνουμε κιλά κάνοντας κακό στην υγεία μας; Ο διαιτολόγος - διατροφολόγος Ιωάννης Σουπιός κρούει τον κώδωνα του κινδύνου.

