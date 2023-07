Αθλητικά

Μουντιάλ Γυναικών: η Κίνα με “10” νίκησε την Αϊτή (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Κίνα πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στο Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών, μετά την ήττα της από τη Δανία.

-

Η Κίνα κέρδισε 1-0 την Αϊτή και πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στο Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών, μετά την ήττα από τη Δανία.

Μαθηματικές ελπίδες πρόκρισης στα νοκ-άουτ του Μουντιάλ 2023 γυναικών, που φιλοξενείται σε Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία, διατηρεί η Κίνα, μετά τη νίκη της με 1-0 επί της Αϊτής στην Αδελαΐδα.

Παρότι έπαιζε με δέκα από το 29΄, λόγω αποβολής της Ζανγκ Ρούι, η ασιατική ομάδα κατάφερε να πάρει τους τρεις βαθμούς με πέναλτι της Γουάνγκ Σουάνγκ στο 74΄.

Για να περάσει στην επόμενη φάση, η Κίνα θα πρέπει, είτε να νικήσει την πανίσχυρη Αγγλία την Τρίτη (1/8), στο φινάλε του 4ου ομίλου, είτε να ελπίζει σε ήττα της Δανίας από την Αϊτή και να ευνοηθεί στην τριπλή ισοβαθμία.

Μέχρι και την Κυριακή 20 Αυγούστου ζούμε ξανά Μουντιάλ το καλοκαίρι, καθώς η μεγαλύτερη διοργάνωση ποδοσφαίρου γυναικών προβάλλεται αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 και στο ΑΝΤ1+!

Για διαρκή ενημέρωση, εικόνες από τους αγώνες, ρεπορτάζ, αρθρογραφία και όλα όσα αφορούν το Μουντιάλ Γυναικών, πατήστε ΕΔΩ

Ειδήσεις σήμερα:

ΑΑΔΕ: Λουκέτα και πρόστιμα σε κλαμπ

Πάτρα: Έγκλημα με θύμα 55χρονη - Πριν χρόνια είχε δολοφονηθεί η αδελφή της

Πτώση Canadair - Κηδεία Χρήστου Μουλά: “στερνό αντίο” στον ήρωα πιλότο (εικόνες)