Ζεϊμπέκικο Πατούλη: Η ενόχληση από το Μαξίμου και η “συγγνώμη” του Περιφερειάρχη

Την αντίδραση του Μαξίμου προκάλεσε ο χορός του περιφερειάρχη Αττικής. Το σχόλιο του Γιώργου Πατούλη.

Την ενόχληση του Μαξίμου προκάλεσε ο χορός του περιφερειάρχη Αττικής σε χθεσινή εκδήλωση στο Ζάππειο.

Λίγες ώρες μετά την απομάκρυνση Μηταράκη από το κυβερνητικό επιτελείο, νέα ενόχληση προκλήθηκε στο Μαξίμου, αυτήν τη φορά από το ζεϊμπέκικο του Γιώργου Πατούλη, την ώρα που η χώρα βρισκόταν αντιμέτωπη με μεγάλες καταστροφές.

Η δυσαρέσκεια εκφράστηκε μέσω κύκλων του Μαξίμου, που άφησαν «ανοιχτά» όλα τα ενδεχόμενα για τη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας στις επερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές.

Ο ίδιος ο Περιφερειάρχης Αττικής εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία απολογείται παραδεχόμενος πως πρόκειται για λάθος κίνησή του.

«Χτες παρευρέθηκα σε μια εκδήλωση γυναικών της ομογένειας, που διοργανώθηκε στο Ζάππειο Μέγαρο. Προς το τέλος της εκδήλωσης αυτής και λίγο πριν την αποχώρηση μου,κάποιες από τις παρευρισκόμενες μου ζήτησαν να χορέψω μαζί τους κι εγώ εντελώς λανθασμένα, όπως οφείλω να παραδεχθώ εκ των υστέρων, ανταποκρίθηκα θετικά στην πρόσκληση τους. Ήταν μια κακιά στιγμή,για την οποία θέλω ειλικρινά να ζητήσω συγγνώμη.

Σε όλη την πολιτική μου διαδρομή έχω αποδείξει ότι δεν κρύβομαι στα δύσκολα, κι έχω το πολιτικό θάρρος να παραδέχομαι και να διορθώνω τα λάθη μου. Χτες έκανα λάθος και ζητώ συγγνώμη αν σε μια δύσκολη για την Πατρίδα μας συγκυρία , έστειλα με μια στιγμιαία πράξη μου το λάθος μήνυμα», αναφέρει ο Γιώργος Πατούλης.

