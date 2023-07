Πολιτική

Εκλογές 2023: Ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει Ιωακειμίδη στην Αττική

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιους υποψήφιους στηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ στις υπόλοιπες περιφέρειες.

-

Την ανεξάρτητη υποψηφιότητα του Γιώργου Ιωακειμίδη στηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία στην Περιφέρεια Αττικής, όπως αποφασίστηκε στη χθεσινή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του κόμματος.

Όπως αναφέρουν κομματικές πηγές, «ο Γιώργος Ιωακειμίδης - επί χρόνια πετυχημένος Δήμαρχος Νίκαιας Ρέντη - συγκεντρώνει όλα τα χαρακτηριστικά για να συσπειρώσει ευρύτερες δυνάμεις του προοδευτικού χώρου».

Επιπλέον, κατά τις ίδιες πληροφορίες, για το Νότιο Αιγαίο το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα στηρίξει τη Χρύσα Καραγιάννη. Επισημαίνεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ έχει αποφασίσει επίσης τη στήριξή του για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων στον Θεόδωρο Γαλιατσάτο, για την Περιφέρεια Ηπείρου στον πρώην βουλευτή Ιωαννίνων, Γιάννη Στέφο, για την Κρήτη στον πρώην ευρωβουλευτή και πρώην δήμαρχο του Λιμένα Χερσονήσου Ηρακλείου, Σπύρο Δανέλλη, για την Στερεά Ελλάδα στον Απόστολο Γκλέτσο, για τη Δυτική Μακεδονία στη Γεωργία Ζεμπιλιάδου.

Ειδήσεις σήμερα:

Πανελλήνιες - Ντεμπά: Από την δομή φιλοξενίας σε.. Σχολή του ΕΚΠΑ (εικόνες)

Τροχαίο με τραυματισμούς - Δήμαρχος ο ένας οδηγός (εικόνες)

Βέλγιο: Σκότωσε και διαμέλισε την μητέρα του