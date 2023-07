Κόσμος

Αυστραλία: Συντριβή στρατιωτικού ελικοπτέρου (βίντεο)

Σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τα τέσσερα μέλη του πληρώματος.

Κοινά στρατιωτικά γυμνάσια Αυστραλίας-ΗΠΑ διακόπηκαν αφού ένα ελικόπτερο της Αυστραλιανής Αμυντικής Δύναμης (ADF) που συμμετείχε σε αυτά συνετρίβη στον ωκεανό ανοικτά των ακτών της πολιτείας Κουίνσλαντ.

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι εκφράζονται φόβοι ότι σκοτώθηκαν όταν το ελικόπτερο βυθίστηκε στη θάλασσα κοντά στο νησί Χάμιλτον, περίπου 890 χλμ βόρεια της πολιτειακής πρωτεύουσας Μπρίσμπεϊν αργά χθες Παρασκευή.

Αποστολή για τον εντοπισμό του ελικοπτέρου MRH-90 και του τετραμελούς πληρώματός του βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Άμυνας Ρίτσαντ Μαρλς. Ο επικεφαλής των στρατιωτικών γυμνασίων Talisman Sabre, ο ταξίαρχος Ντάμιαν Χιλ, δήλωσε πως αυτά διακόπηκαν μετά τη συντριβή.





Τα γυμνάσια Talisman Sabre διαρκούν δύο εβδομάδες και σε αυτά συμμετέχουν πάνω από 30.000 στρατιώτες και συμμετέχοντες από άλλες 11 χώρες, σε μια επίδειξη δύναμης και ενότητας εν μέσω στρατιωτικής ενίσχυσης της Κίνας στην περιοχή.

Τα γυμνάσια διεξάγονται σε διάφορες περιοχές της Αυστραλίας και περιλαμβάνουν εικονική χερσαία και εναέρια μάχη καθώς και αμφίβιες προσγειώσεις.

