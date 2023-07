Οικονομία

ΕΚΤ - Stress test: Οι ελληνικές τράπεζες “πέρασαν” την άσκηση

Ολοκληρώθηκε και για τις τέσσερις ελληνικές συστημικές τράπεζες η Πανευρωπαϊκή Άσκηση Προσομοίωσης Ακραίων Συνθηκών (stress test) του 2023

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε για τις 4 συστημικές τράπεζες η Πανευρωπαϊκή Άσκησης Προσομοίωσης Ακραίων Συνθηκών (stress test) του 2023, που διενήργησε η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΒΑ) σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ECB) και τις εθνικές εποπτικές αρχές. Η άσκηση διεξήχθη σύμφωνα με τους κοινούς μεθοδολογικούς κανόνες της ΕΒΑ και τις παραδοχές των σεναρίων εξέλιξης μακροοικονομικών δεικτών και συνθηκών αγοράς που ορίστηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ESRB). Οι ελληνικές τράπεζες συμμετείχαν στην άσκηση ως μέρος του δείγματος των μεγαλύτερων Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων της ευρωζώνης, που εξετάστηκαν από την ΕΒΑ.

Η άσκηση προσομοίωσης βασίστηκε σε στατική προσέγγιση του Ισολογισμού των τραπεζών, λαμβάνοντας υπόψη τη χρηματοοικονομική και κεφαλαιακή θέση κατά την 31.12.2022 ως σημείο εκκίνησης, επί του οποίου και πραγματοποιήθηκε προβολή ακραίων συνθηκών με ορίζοντα τριετίας (2023-25) βάσει ενός Βασικού και ενός Δυσμενούς σεναρίου. Το τελευταίο ενσωμάτωσε έναν αυστηρό συνδυασμό οικονομικών υποθέσεων με σοβαρό αρνητικό οικονομικό αντίκτυπο για την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένης μιας σημαντικής συρρίκνωσης σε όρους πραγματικού ΑΕΠ, επίμονα υψηλό επίπεδο πληθωρισμού και λοιπές παρεμπίπτουσες δυσμενείς οικονομικές συνθήκες. Ενδεικτικώς για την Ελλάδα, οι υποθέσεις προδιέγραφαν σωρευτική ύφεση του πραγματικού ΑΕΠ της τάξεως του 5,5% για την τριετία και σωρευτική μεταβολή πληθωρισμού της τάξεως του 16,9%.

Η ΕΚΤ υπέβαλε σε άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων 98 τράπεζες υπό την άμεση εποπτεία της. Από αυτές, οι 57 είναι οι μεγαλύτερες τράπεζες της ζώνης του ευρώ, οι οποίες περιλαμβάνονται στην άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων σε επίπεδο ΕΕ που συντονίζει η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ), ενώ οι 41 είναι μεσαίου μεγέθους τράπεζες και δεν περιλαμβάνονται στο δείγμα της ΕΑΤ. Συνολικά αντιπροσωπεύουν περίπου το 80% του συνόλου των στοιχείων ενεργητικού του τραπεζικού τομέα στη ζώνη του ευρώ.

Η άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων μετρά τις επιδόσεις των τραπεζών σε ένα υποθετικό δυσμενές οικονομικό σενάριο, σύμφωνα με το οποίο αναμένεται παρατεταμένη περίοδος υποτονικής ανάπτυξης, αυξημένων επιτοκίων και υψηλού πληθωρισμού. Δεν υφίσταται θέμα επιτυχίας ή αποτυχίας και δεν τίθεται όριο προκειμένου να οριστεί η αποτυχία ή η επιτυχία των τραπεζών.

Αντιθέτως, τα ευρήματα της άσκησης θα ενσωματωθούν στον συνεχιζόμενο εποπτικό διάλογο, κατά τον οποίο οι εποπτικές αρχές εξηγούν την αξιολόγησή τους στις τράπεζες και συζητούν τη λήψη πιθανών μέτρων για την αντιμετώπιση τυχόν ελλείψεων.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που δημοσιοποίησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) προκύπτει ότι το τραπεζικό σύστημα της ζώνης του ευρώ θα μπορούσε να ανταπεξέλθει σε έντονη επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας.

Σε ανακοινώσεις τους, οι συστημικές τράπεζες εκφράζουν την ικανοποίηση τους για το γεγονός της επιτυχούς ολοκλήρωσης στη σχετική διαδικασία.

